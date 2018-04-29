Работа амстердамского аэропорта была парализована из-за аварии в энергосети

В аэропорту Амстердама десятки рейсов отменили или задержали из-за отключения электричества. Об этом сообщает агентство Рейтер. Сбой нарушил работу систем регистрации на рейсы. Несколько часов пассажиры не могли вылететь, многие не попали на пересадку, передает телеканал "Россия 24".

Ранним утром полиция перекрыла все дороги к воздушной гавани, чтобы избежать столпотворения в терминале. Тут же образовались длинные пробки. Через несколько часов подачу электричества возобновили. Аэропорт рекомендовал пассажирам проверять статус рейса перед вылетом. "Схипхол" считается одним из самых крупных европейских аэропортов. По интенсивности перевозок он занимал пятое место в Европе.