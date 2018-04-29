Дорожный конфликт с дракой на ТТК в Москве попал на видео

Регистратор запечатлел противостояние водителей, произошедшее на Третьем транспортном кольце в Москве вечером в субботу, 28 апреля.

Мужчине, управлявшему внедорожником, не понравился маневр автомобиля Mazda, выехавшего с прилегающей дороги.

Джип догнал и "оттормозил" оппонента. Беседа между участниками движения сразу же переросла в рукопашную схватку, некоторое преимущество в которой имел водитель внедорожника.

Автор видео покинул место поединка, поэтому развязка конфликта осталась за кадром.