Пашинян заверил Калашникова, что не готовит заговор против России

Лидер оппозиционеров Армении Никол Пашинян заверил российских депутатов, в частности главу комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, что армяно-российским отношениям ничто не угрожает.

По его словам, в процессах, происходящих в Армении, "нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает".

Кроме того, Пашинян и глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян договорились организовать расширенную встречу с депутатами РПА. Багдасарян передал, что в правящей партии не склонны препятствовать выборам нового премьера Армении 1 мая.

Лидер протестного движения надеется, что во время голосования по выборам нового премьера все фракции парламента проявят единый подход, передает РИА Новости.

Для избрания премьер-министра в парламенте необходимы 53 голоса. Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов — 58 депутатов. Там заявили, что не выдвинут своего кандидата на пост премьера. Оппозиционная фракция "Царукян" имеет 31 голос, фракция "Елк" — 9, фракция "Дашнакцутюн" — 7 голосов. Все они заявили о поддержке кандидатуры Пашиняна.