Лидеры России и Южной Кореи обсудили переговоры с КНДР

Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин по телефону обсудили переговоры с КНДР, которые они оценили как позитивные. В частности, лидеры двух стран приветствовали ожидающуюся денуклеаризацию Корейского полуострова, о которой заявлено в Пханмунчжомской декларации.

В ходе беседы Владимир Путин подтвердил, что Россия готова помочь диалогу между Северной и Южной Кореями и участвовать в трехсторонних проектах, передает "Интерфакс". Как подчеркнул российский президент, проблема должна быть решена дипломатическим путем, с учетом "ориентиров, содержащихся в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования".

27 апреля в пограничном Пханмунджоме встретились руководители двух Корей и подписали "декларацию о мире, процветании и объединении".