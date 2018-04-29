СМИ: Стивен Джеррард станет главным тренером "Рейнджерс"

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард по окончании нынешнего сезона может возглавить шотландский "Рейнджерс". Сообщается, что руководители клуба из Глазго считают кандидатуру прославленного англичанина идеальной. По их мнению, Джеррард может вернуть "джерс" на лидирующие позиции в чемпионате Шотландии.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на английское издание Mirror, Джеррард уже дал свое устное согласие на работу в роли главного тренера шотландцев. По имеющейся информации, также он уже нашел себе помощника в лице бывшего коллеги по "Ливерпулю" Гари Макаллистера.

Напомним, что после 35 туров "Рейнджерс" с 65 очками занимают третью строчку шотландской премьер-лиги.