Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

Солистка "Серебра" Ольга Серябкина рассказала об аварийной посадке самолета, на котором группа летела из России в Черногорию. Певица описала, что происходило на борту воздушного судна во время нештатной ситуации.

По ее словам, перед посадкой самолет кружил больше часа. Понять, что происходит что-то ужасное, удалось по стюардессам — все трясутся, бледные, отметила Сербякина в Instagram.

Затем объявили аварийную посадку в другом месте, интересовались, есть ли среди пассажиров врачи.

"Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — рассказала певица.

В аэропорту борт ожидали кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Как отметила Серябкина, группа была в шоке и с трудом настроилась на концерт.

"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила она.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Апр 2018 в 4:04 PDT

Согласно данным портала Flightradar 24, самолет, на котором летело "Серебро", около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.

Между тем, как рассказал представитель S7, самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), из-за невыпущенных закрылков не смог приземлиться в Тивате и совершил посадку на аэродроме в Подгорице.

Экипаж, как отметили в авиакомпании, действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. Из Подгорицы пассажиров доставили до Тивата на автобусе, передает РИА Новости.

Ранее, 28 апреля, в подмосковном аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку Ил-38 индийских ВВС. Экипаж сделал все возможное, чтобы избежать трагедии и сохранить воздушное судно: несколько часов кружил над аэропортом, чтобы выработать остатки топлива, а в сам момент посадки продемонстрировал наивысший уровень летной подготовки. За проявленное мужество и высокий профессионализм экипаж Ил-38 представят к награде.