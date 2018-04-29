Российские пляжницы победили на этапе Мирового тура

В малазийском Лангкави завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу. В женской части соревнований победу праздновал российский дуэт Дарья Мастикова и Ксения Дабижа. В финальном поединке россиянки в двух сетах переиграли Катю Стам и Юлию Ваутерс из Нидерландов – 21:10, 29:27.

На третьей строчке расположился австралийский тандем Фиби Белл/Джессика Нгауамо. В утешительном поединке они обыграли представительниц Чехии Мартину Боннерову и Терезу Плугарову – 21:14, 21:17.

Также отметим, что в мужской сетке российский дуэт Петр Бахнарь/Тарас Мыськив стали вторыми. В решающей игре они уступили австрийцам Симону Фрюбауэру и Йоргу Вуцлю. (15:21, 21:18, 13:15).