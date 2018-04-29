В Нидерландах снова запитали сервера Telegram

Мессенджер Telegram сообщил о перезапуске серверного кластера в Нидерландах. Инженерам удалось ликвидировать последствия энергоаварии около Амстердама, пишет РИА Новости. "Telegram возвращается к пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ", — сказано в заявлении.

В ночь на воскресенье основатель сервиса Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера. Дуров извинился перед пользователями за неудобства.

Отключение электричества затронуло и амстердамский аэропорт Схипхол. Десятки рейсов были отменены или перенесены.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать Telegram по решению суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.