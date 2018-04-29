СБР: Рико Гросс больше не будет тренировать российских биатлонистов

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов сообщил о том, что организация не намерена предлагать новый контракт старшему тренеру российских биатлонистов Рико Гроссу.

"Гросс имеет много вариантов продолжения карьеры, – приводит слова Барнашова ТАСС. – Я не знаю, какой из них он выберет, но у нас он больше не будет работать. Совершенно точно этого нельзя утверждать, не все зависит только от Рико. Но к тому времени, как СБР обретет нового руководителя, думаю, что Гросс уже определится со своими дальнейшими планами. От СБР ему предложений не поступало, а его соглашение заканчивается 30 апреля".

Австрийский специалист работал в тренерском штабе России с августа 2015 года.