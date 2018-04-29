Серова не услышала угроз в "марсианских" словах Трампа

Слова Дональда Трампа о развитии космической программы США не стоит воспринимать как вызов или угрозу для России, считает летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Елена Серова.

"Современные, сильные государства должны заниматься космическими исследованиями — как самостоятельно, так и в рамках международного сотрудничества", — заявила она.

По словам Серовой, президент России неоднократно заявлял о конкретных шагах, предпринимаемых Роскосмосом по развитию космической программы, передает РИА Новости.

"Это создание нового пилотируемого корабля и ракеты сверхтяжелого класса, развитие наземной инфраструктуры, в частности, космодрома Восточный. Лунную программу следует воспринимать как один из этапов планомерного изучения Солнечной системы, в том числе и Марса", — отметила космонавт.

Ранее Трамп заявил, что США подняли свою космическую программу на новый уровень и скоро покорят Марс.