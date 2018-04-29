Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

На Украине отмечают 100-летие флота, в Киеве и Одессе проходят торжественные мероприятия.

В своем Twitter украинский лидер Петр Порошенко вспомнил, что 100 лет назад на большинстве кораблей Черноморского флота в Севастополе подняли флаги Украины. И добавил, что действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму.

29 квЁтня 1918 року над бЁльшЁстю кораблЁв Чорноморського флоту у СевастополЁ замайорЁв синьо-жовтий стяг.



Проголошення створення ВМС України остаточно зафЁксувало перемогу українського руху на флотЁ, а дЁї українського вЁйська призвели до падЁння бЁльшовицького режиму в Криму. pic.twitter.com/SYTNSdASr8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 апреля 2018 г.

Это далеко не первый твит Порошенко, вызвавший шквал насмешек в соцсетях.

Ранее "Твиттере" посмеялись над гордым твитом Порошенко о том, что в Индексе гражданств мира, составляемом компанией Henley & Partners, Украина поднялась сразу на 20 позиций.

"Именно поэтому ~10 млн. населения уехало. Четверть. Престиж дело такое", — написал пользователь @eugenvysotskiy.