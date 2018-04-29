Керлингист Горячев: довольны серебром, но осадок от поражения в финале остался

Российский керлингист Даниил Горячев, завоевавший в паре с Марией Комаровой серебряные медали на дебютном для себя чемпионате мира, рассказал о продемонстрированном результате. По его словам, в целом выступление на мировом первенстве можно признать удачным.

"Прежде всего, мы были очень рады принять участие в чемпионате мира, — приводит слова Горячева РИА Новости. – Мы старались играть спокойно и поддерживать друг друга – мы понимали, что только так сможем показать свой лучший керлинг. В финале был сконцентрированы, но соперник продемонстрировал очень хороший уровень игры. В ключевых моментах они почти не ошибались".

"Когда мы ехали на чемпионат мира, то наперед о медалях не загадывали. Сейчас, конечно, имеется осадок от поражения в финале, но в целом мы довольны продемонстрированным результатом".

Напомним, что на завершившемся чемпионате мира по керлингу россияне добрались до финала, где уступили команде Швейцарии (6:9). На турнир они поехали вместо другой пары – Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.