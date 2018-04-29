Стартовало строительство Курской АЭС-2

Концерн "Росэнергоатом" сообщил в воскресенье о начале строительства Курской АЭС-2. Строители залили в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока N1 первые кубометры бетона, пишет РИА Новости.

Инженеры спроектировали энергоблок как самый мощный в России — 1255 МВт. Энергоблоки Курской АЭС-2 относятся к поколению 3+ и строятся как пилотные в рамках проекта ВВЭР-ТОИ.

Атомные объекты АЭС соответствуют всем требованиям МАГАТЭ. Плюс к ним осуществлены дополнительные меры безопасности, сообщила пресс-служба "Росэнергоатома".

Опыт постройки энергоблоков Курской АЭС-2 будет использован в международных проектах. Новые энергоблоки заменят генерирующие мощности действующей Курской атомной станции. В 2018 году на строительстве КуАЭС-2 потратят более 27 миллиардов рублей.