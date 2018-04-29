Митрополит Иларион призвал священников всегда быть на высоте и чтить кодекс

Священнослужители, которые не соблюдают поведенческий кодекс, должны подумать о смене профессии, заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, если представитель духовенства согрешил, он должен принести покаяние перед своим епископом и перед Церковью.

Говоря о священнике, спевшем "Мурку" в одном из московских приходов, митрополит отметил, что он "не должен был находиться в Москве, пьянствовать и распевать блатные песни". Иерарх назвал его поведение неподобающим, уточнив, что священник должен всегда быть на высоте.