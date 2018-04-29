Не амбре: из-за дуриана в Мельбурне эвакуировали 600 человек и вызвали 40 пожарных

Сильный запах дуриана стал причиной эвакуации 600 человек из здания Королевского мельбурнского технологического института (Австралия).

Администрация приняла решение об эвакуации, заподозрив утечку газа. На место прибыли 40 сотрудников экстренных служб, некоторые из них – в спецэкипировке. Помещение было обследовано. В одном из шкафов пожарные нашли забытый дуриан, передает Herald Sun.

Дуриан – фрукт с очень специфичным запахом. Распространен в Юго-Восточной Азии. В ряде стран его запрещено провозить в общественном транспорте и проносить в гостиницы и другие общественные места.