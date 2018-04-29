Тема:

Конфликт в Сирии 26 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
29 апреля 201820:20 Анастасия Попова

Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

Прямая речь от якобы жертв химатаки в Восточной Гуте. Почему американцы из кожи вон лезли, чтобы правду никто не услышал?

Поехать рассказать миру правду из родной Гуты они вызвались сами: из плюс 30 — в прохладную Европу с не менее прохладным приемом. Тепло их встретили после долгой дороги в российском постпредстве. 17 человек, среди них и врачи той самой больницы в Думе, куда приносили мнимых пострадавших от постановочной химатаки. Подробности того дня они помнят очень отчетливо.

"Обстрел был очень сильный. Были слышны частые выстрели, рвалось много снарядов, а идти некуда. Все эти бомбоубежища засыпаны землей, все дети были на полу. Когда снаряды рвутся, пыль летит в убежища", — рассказал Ахмад Кашун.

"Не видел я никакой химической ракеты. Я был в больнице. У людей было обычное удушье от дыма и пыли, это никак не соответствуют тем симптомам, которые бывают в случае поражения химоружием", — отметил врач больница Думы Хасан Айюн.

Из-за боев люди безвылазно сидели в бомбоубежище без воды и еды, вспоминает семья маленького Хасана. В Гаагу они приехали все вместе с тремя детьми, теми самыми, которые были в постановочном ролике.

"Мы не могли переодеться, сидели в грязи, в грязной обуви. Люди жгли шины и мусор, пластик, мы задыхались от дыма, было некомфортно. Но потом детей нужно было переодевать, у нас ничего не было, никаких запасов", — вспоминает семья Хасана Диаба.

Потом вбежали люди и закричали: "Всем быстро в больницу!" Переживший жуткие минуты 11-летний Хасан, который оказался затем в центре обмана мирового масштаба, вновь нашел в себе силы говорить. "Они были в белых металлических касках. На нас направили какие-то шланги, обливали водой", — рассказал мальчик.

В больнице уже была готова съемочная площадка. Там детей грубо хватали, раздевали до гола, обливали ледяной водой и заставляли дышать через кислородные маски.

"Он оставался голым долгое время, я нашла простыню и обмотала его, потому что было холодно. То же самое было с моей дочкой. Они оба дрожали. Там было очень много детей, все они были голые, мокрые, облитые ледяной водой. Все дрожали, там были дети поменьше, дети постарше. На меня тоже попала вода, так как они лили из каких-то шлангов, вся моя одежда также промокла. Нас при этом фотографировали. Не знаю, кто это делал, но нас все время фотографировали, стояли люди с камерами", — рассказала мать Хасана Рава Аль-Касыр.

У делегаций со всего мира была возможность увидеть живых свидетелей лично и задать им любые вопросы. Брифинг в Организации по запрещению химоружия проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Пожалуй, впервые за долгое время у здания появилась полиция. Была информация, что готовятся провокации и будут попытки сорвать мероприятие.

Активнее всех действовал американский посол Кенес Ворд, уговаривая коллег бойкотировать брифинг.

"В зале не было представителей США, Франции, Англии, а также стран ЕС и НАТО, некоторых азиатских союзников США. Не решились прийти не этот брифинг. Наверное, правда, глаза колет, боятся посмотреть правде в лицо, в глаза маленькому Хасану", — сказал Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия.

Сам гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю поддался давлению и даже пытался уговорить отложить брифинг. Несмотря на бойкот западных делегаций, интерес к мероприятию настолько велик, что пришлось даже снять отдельный зал для пресс-конференций, чтобы вместить всех желающих.

Но одно дело – прийти, а другое — объективно осветить увиденное. Агентство Reuters дало всего пару абзацев о самом мероприятии. Каждый из 17, а не 15, как ошибочно указано в статье, называл не только имя, фамилию, но взрослые — еще и свою профессию.

Французский новостной телеканал BFM TV вообще проигнорировал брифинг, хотя сам фальшивый ролик транслировал не раз. Кроме телеканала Euronews, о свидетелях не сообщил никто.

Заголовки английской прессы и статьи написаны все как под копирку. Но даже их читатели уже не могут не замечать очевидного. "Россия выстроила как на парад сирийских свидетелей для опровержения химической атаки. Если бы действительно были использованы химикаты, то люди, особенно дети, были бы до сих в больнице, боролись бы за жизнь, а не сидели на пресс-конференции, общаясь с мировой прессой. Нет никаких свидетельств, что химатака вообще была, но что бы ни сказали русские, это не считается. Западные СМИ вводят мир в заблуждение при каждом удобном случае. Политики из США, Великобритании и Франции используют СМИ, чтобы оправдать бомбардировки и получить откаты от военных подрядчиков за счет денег налогоплательщиков. Высшие мошенники!" – пишут в комментариях люди.

"Этот брифинг не поменяет позицию западных государств, но хотя бы повлияет на общественное мнение людей. Люди смогут увидеть, куда направлены потоки денег налогоплательщиков, они смогут узнать правду. Здесь они слушают только западные СМИ, которые просто закрывают глаза на реальность", — считает Хасан Обейд, заместитель постпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия.

Семеро свидетелей, из представленных здесь, уже пообщались с инспекторами ОЗХО. Находясь в Сирии, они уже посетили второе место предполагаемой химатаки в Думе, куда якобы попали баллоны с отравляющим веществом. Этот вопрос тоже поднимался на брифинге. И снова информация от "Белых касок" оказалось подделкой. Подробно все доказательства представил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Кириллов.

"Удивительным образом после так называемого удара более чем 100-килограммового баллона в маленькой комнате не тронутыми остались разнообразная мелкая посуда и предметы интерьера. Кровать также практически цела. Авторы постановки явно занесли баллон с улицы, на что указывают сколы и следы волочения на кафеле. Сам баллон не пострадал. Сфабрикованную картинку дополняют найденные перчатки для покраски волос со следами краски из баллона. Опрос хозяина квартиры показал, что в указанный день и время в ней никто не находился. Раненых и погибших нет. Характерно, что владелец помещения, расположенного этажом ниже, разводит в нем кур, которые благополучно пережили так называемую химическую атаку. Кроме того, в освобожденном от боевиков городе Дума специалистами войск радиационной химической и биологической защиты были обнаружены заминированная химическая лаборатория и склад химикатов, предположительно, использующихся террористами для изготовления отравляющих веществ", — заявил Кириллов.

Впрочем, западных журналистов больше интересовало другое: какого цвета была машина, припаркованная в тот день у больницы, белая или красная, сколько этим людям заплатили и как их заставили говорить? А в довершение вопрос: получите ли вы за это выступление убежище в России? Удивленные такой реакцией сирийцы твердо ответили, что в тот же день возвращаются к себе домой в Сирию, куда и западным журналистам, столь категорично претендующим на знание правды, тоже хоть раз не помешало бы приехать.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:25

Макрон и Роухани договорились работать над сохранением иранского соглашения

20:48

Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

20:23

Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

19:59

Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

19:39

Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

18:35

Захарова отказалась ходить к американцам с "синей простыней"

17:35

Не раскрылся парашют: экстремалы чудом выжили во время прыжка в ХМАО

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Молодые российские ученые создали мощнейшую в мире ударную систему

Молодые российские ученые создали мощнейшую в мире ударную систему

46 минут назад
"Радио Свобода" выдало фейк со ссылкой на несуществующий выпуск "Вестей недели"

"Радио Свобода" выдало фейк со ссылкой на несуществующий выпуск "Вестей недели"

1 час назад
Президент выпил шампанского с Героями труда

Президент выпил шампанского с Героями труда

26 минут назад
Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

28 минут назад
Встреча "супергероев": Человек-Макрон приехал к Трампмену

Встреча "супергероев": Человек-Макрон приехал к Трампмену

1 час назад
Посольство РФ о "вмешательстве ботов" в британские выборы: это несерьезно

Посольство РФ о "вмешательстве ботов" в британские выборы: это несерьезно

1 час назад
Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

54 минуты назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты

Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты

1 час назад
"Аэрофлот" уволит стюардессу за Кенигсберг

"Аэрофлот" уволит стюардессу за Кенигсберг

4 часа назад
Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

1 час назад
Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

1 час назад
Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

7 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Блок Меркель сравнили с капризными детьми

Блок Меркель сравнили с капризными детьми

33 минуты назад
Финские хоккеисты выиграли юниорский чемпионат мира

Финские хоккеисты выиграли юниорский чемпионат мира

44 минуты назад
Пашинян призвал протестующих сделать перерыв и не названивать депутатам

Пашинян призвал протестующих сделать перерыв и не названивать депутатам

1 час назад
Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров

Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров

1 час назад
Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

1 час назад
Меркель позвала Трампа на родину предков

Меркель позвала Трампа на родину предков

1 час назад
Детей россиянок из ИГ, получивших пожизненное в Ираке, вывезут в РФ

Детей россиянок из ИГ, получивших пожизненное в Ираке, вывезут в РФ

2 часа назад
Луис Гарсиа Меса Техада умер после трех инфарктов

Луис Гарсиа Меса Техада умер после трех инфарктов

2 часа назад
Клуб из NFL подписал контракт с одноруким футболистом

Клуб из NFL подписал контракт с одноруким футболистом

2 часа назад
Захарова отказалась ходить к американцам с "синей простыней"

Захарова отказалась ходить к американцам с "синей простыней"

2 часа назад
Инцидент в Жуковском: аварийный Ил-38 спас 73-летний пилот

Инцидент в Жуковском: аварийный Ил-38 спас 73-летний пилот

2 часа назад
"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в центральном матче тура

"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в центральном матче тура

3 часа назад
Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" отправилась в большое путешествие

Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" отправилась в большое путешествие

3 часа назад
Власти Венеции воюют с туристами, жители - с турникетами

Власти Венеции воюют с туристами, жители - с турникетами

3 часа назад
Захарова о деле Скрипалей: британцы замолчали, а нам есть что рассказать

Захарова о деле Скрипалей: британцы замолчали, а нам есть что рассказать

3 часа назад
Не раскрылся парашют: экстремалы чудом выжили во время прыжка в ХМАО

Не раскрылся парашют: экстремалы чудом выжили во время прыжка в ХМАО

3 часа назад
Испарился дуб, подаренный Трампу Макроном

Испарился дуб, подаренный Трампу Макроном

3 часа назад
Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Азербайджана

Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Азербайджана

4 часа назад
Вашингтон еще не решил, что делать с СВПД

Вашингтон еще не решил, что делать с СВПД

4 часа назад
Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео

Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео

4 часа назад
Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

4 часа назад
Состав сборной России на чемпионат мира будет объявлен 1 мая

Состав сборной России на чемпионат мира будет объявлен 1 мая

4 часа назад
Машина протаранила людей у ночного клуба в Ньюпорте

Машина протаранила людей у ночного клуба в Ньюпорте

5 часов назад
Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

6 часов назад
Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

13 часов назад
921
Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

28.04.2018 12:39
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

27.04.2018 21:57
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

26.04.2018 16:10
Цены на видеокарты вскоре обрушатся

Цены на видеокарты вскоре обрушатся

7 часов назад
Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

18 часов назад
210
Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

28.04.2018 14:17
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20