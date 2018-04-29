Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

Прямая речь от якобы жертв химатаки в Восточной Гуте. Почему американцы из кожи вон лезли, чтобы правду никто не услышал?

Поехать рассказать миру правду из родной Гуты они вызвались сами: из плюс 30 — в прохладную Европу с не менее прохладным приемом. Тепло их встретили после долгой дороги в российском постпредстве. 17 человек, среди них и врачи той самой больницы в Думе, куда приносили мнимых пострадавших от постановочной химатаки. Подробности того дня они помнят очень отчетливо.

"Обстрел был очень сильный. Были слышны частые выстрели, рвалось много снарядов, а идти некуда. Все эти бомбоубежища засыпаны землей, все дети были на полу. Когда снаряды рвутся, пыль летит в убежища", — рассказал Ахмад Кашун.

"Не видел я никакой химической ракеты. Я был в больнице. У людей было обычное удушье от дыма и пыли, это никак не соответствуют тем симптомам, которые бывают в случае поражения химоружием", — отметил врач больница Думы Хасан Айюн.

Из-за боев люди безвылазно сидели в бомбоубежище без воды и еды, вспоминает семья маленького Хасана. В Гаагу они приехали все вместе с тремя детьми, теми самыми, которые были в постановочном ролике.

"Мы не могли переодеться, сидели в грязи, в грязной обуви. Люди жгли шины и мусор, пластик, мы задыхались от дыма, было некомфортно. Но потом детей нужно было переодевать, у нас ничего не было, никаких запасов", — вспоминает семья Хасана Диаба.

Потом вбежали люди и закричали: "Всем быстро в больницу!" Переживший жуткие минуты 11-летний Хасан, который оказался затем в центре обмана мирового масштаба, вновь нашел в себе силы говорить. "Они были в белых металлических касках. На нас направили какие-то шланги, обливали водой", — рассказал мальчик.

В больнице уже была готова съемочная площадка. Там детей грубо хватали, раздевали до гола, обливали ледяной водой и заставляли дышать через кислородные маски.

"Он оставался голым долгое время, я нашла простыню и обмотала его, потому что было холодно. То же самое было с моей дочкой. Они оба дрожали. Там было очень много детей, все они были голые, мокрые, облитые ледяной водой. Все дрожали, там были дети поменьше, дети постарше. На меня тоже попала вода, так как они лили из каких-то шлангов, вся моя одежда также промокла. Нас при этом фотографировали. Не знаю, кто это делал, но нас все время фотографировали, стояли люди с камерами", — рассказала мать Хасана Рава Аль-Касыр.

У делегаций со всего мира была возможность увидеть живых свидетелей лично и задать им любые вопросы. Брифинг в Организации по запрещению химоружия проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Пожалуй, впервые за долгое время у здания появилась полиция. Была информация, что готовятся провокации и будут попытки сорвать мероприятие.

Активнее всех действовал американский посол Кенес Ворд, уговаривая коллег бойкотировать брифинг.

"В зале не было представителей США, Франции, Англии, а также стран ЕС и НАТО, некоторых азиатских союзников США. Не решились прийти не этот брифинг. Наверное, правда, глаза колет, боятся посмотреть правде в лицо, в глаза маленькому Хасану", — сказал Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия.

Сам гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю поддался давлению и даже пытался уговорить отложить брифинг. Несмотря на бойкот западных делегаций, интерес к мероприятию настолько велик, что пришлось даже снять отдельный зал для пресс-конференций, чтобы вместить всех желающих.

Но одно дело – прийти, а другое — объективно осветить увиденное. Агентство Reuters дало всего пару абзацев о самом мероприятии. Каждый из 17, а не 15, как ошибочно указано в статье, называл не только имя, фамилию, но взрослые — еще и свою профессию.

Французский новостной телеканал BFM TV вообще проигнорировал брифинг, хотя сам фальшивый ролик транслировал не раз. Кроме телеканала Euronews, о свидетелях не сообщил никто.

Заголовки английской прессы и статьи написаны все как под копирку. Но даже их читатели уже не могут не замечать очевидного. "Россия выстроила как на парад сирийских свидетелей для опровержения химической атаки. Если бы действительно были использованы химикаты, то люди, особенно дети, были бы до сих в больнице, боролись бы за жизнь, а не сидели на пресс-конференции, общаясь с мировой прессой. Нет никаких свидетельств, что химатака вообще была, но что бы ни сказали русские, это не считается. Западные СМИ вводят мир в заблуждение при каждом удобном случае. Политики из США, Великобритании и Франции используют СМИ, чтобы оправдать бомбардировки и получить откаты от военных подрядчиков за счет денег налогоплательщиков. Высшие мошенники!" – пишут в комментариях люди.

"Этот брифинг не поменяет позицию западных государств, но хотя бы повлияет на общественное мнение людей. Люди смогут увидеть, куда направлены потоки денег налогоплательщиков, они смогут узнать правду. Здесь они слушают только западные СМИ, которые просто закрывают глаза на реальность", — считает Хасан Обейд, заместитель постпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия.

Семеро свидетелей, из представленных здесь, уже пообщались с инспекторами ОЗХО. Находясь в Сирии, они уже посетили второе место предполагаемой химатаки в Думе, куда якобы попали баллоны с отравляющим веществом. Этот вопрос тоже поднимался на брифинге. И снова информация от "Белых касок" оказалось подделкой. Подробно все доказательства представил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Кириллов.

"Удивительным образом после так называемого удара более чем 100-килограммового баллона в маленькой комнате не тронутыми остались разнообразная мелкая посуда и предметы интерьера. Кровать также практически цела. Авторы постановки явно занесли баллон с улицы, на что указывают сколы и следы волочения на кафеле. Сам баллон не пострадал. Сфабрикованную картинку дополняют найденные перчатки для покраски волос со следами краски из баллона. Опрос хозяина квартиры показал, что в указанный день и время в ней никто не находился. Раненых и погибших нет. Характерно, что владелец помещения, расположенного этажом ниже, разводит в нем кур, которые благополучно пережили так называемую химическую атаку. Кроме того, в освобожденном от боевиков городе Дума специалистами войск радиационной химической и биологической защиты были обнаружены заминированная химическая лаборатория и склад химикатов, предположительно, использующихся террористами для изготовления отравляющих веществ", — заявил Кириллов.

Впрочем, западных журналистов больше интересовало другое: какого цвета была машина, припаркованная в тот день у больницы, белая или красная, сколько этим людям заплатили и как их заставили говорить? А в довершение вопрос: получите ли вы за это выступление убежище в России? Удивленные такой реакцией сирийцы твердо ответили, что в тот же день возвращаются к себе домой в Сирию, куда и западным журналистам, столь категорично претендующим на знание правды, тоже хоть раз не помешало бы приехать.