Без еды и гостиницы: клиенты пожаловались на Pegasus Airlines в прокуратуру

Около сотни пассажиров задержанного авиарейса Pegasus Airlines из Краснодара в Стамбул обратились в прокуратуру Краснодарского края с жалобой на неправомерные действия сотрудников авиакомпании. По состоянию на момент подготовки жалобы пассажиры после прохождения таможенного контроля и регистрации на рейс находились в зале ожидания. При этом не всем пассажирам предоставили питание, а в гостинице людям отказали.

Жалоба подана на имя главного прокурора Кубани Сергея Табельского, передает "Интерфакс". В ней отмечается, что в течении всего времени ожидания пассажиров вводят в заблуждение, изменяя каждые 30 минут время вылета, и что среди ожидающих вылета есть дети и инвалиды.

Рейс PC-381 авиакомпании Pegasus Airlines из Краснодара в Стамбул должен был вылететь в 3:45 (время совпадает с московским). В настоящее время на онлайн-табло аэропорта указано, что планируемое время вылета — 18:30.

По словам одной из пассажиров, в аэропорт прибыли сотрудники транспортной прокуратуры — они берут письменное пояснение у представителей компании Pegasus Airlines о причинах задержки рейса. "При этом никто не обещает, что мы вылетим в 18:30", — сказала пассажирка.

По сообщению РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании, вылета в Стамбул из Краснодара ожидают около 150 пассажиров. Названа и причина задержки. "Авиакомпания "Пегасус" не обеспечила гарантийных документов по топливу, в связи с чем краснодарские компании отказали в заправке. Пока решался вопрос с документами, у экипажа закончилось рабочее время. По регламенту они должны отдохнуть. Вылет запланирован на 18:30", — сказал он.

Сообщается, что изначально на рейс были зарегистрированы 180 человек, но из-за задержки около 30 пассажиров отказались от перелета. По сообщению пресс-службы аэропорта Краснодара, воздушная гавань работает в штатном режиме и готова обслужить рейс.