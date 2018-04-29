Тема:
Конфликт в Сирии 10 минут назад
"Радио Свобода" выдало фейк со ссылкой на несуществующий выпуск "Вестей недели"
Если задуматься, то западники, утверждающие, что химатака в сирийской Думе все же была, что ракетный удар по Сирии якобы в наказание за мнимую химатаку справедлив, что сбитые ракеты это не их ракеты и живые свидетели-сирийцы всего этого грандиозного обмана — это лишь маскарад, западники, которые все это талдычат, совершают по сути большой грех, нарушая девятую заповедь: не лжесвидетельствуй.
И это так духовно мелко, чем они занимаются. Да не то что мелко – ничтожно! И сейчас им приходится лжесвидетельствовать еще больше, дабы хоть ложью оправдать свою ракетную атаку по Сирии. Нам в России это столь противно и столь духовно неприемлемо, что вызывает к падшим даже некоторую жалость.
На ресурсе американского агентства Bloomberg появилась статья о том, сколь отстало от современного мира православие и сколь несовместимо оно с динамичным капитализмом. В определенном смысле — да, отстало. Несправедливость, ложь, безжалостность к людям, сколь бы все современным это ни считалось, для нас не приемлемо.
Для них же неприемлемо то, что мы говорим, и то, что мы показываем. Поэтому-то зажимают на Западе RT и Sputnik, поэтому "Вести недели" пытаются дискредитировать. Но опять же — ложью.
Американский ресурс "Радио Свобода" отметился по результатам репортажа "Вестей недели", где военкор ВГТРК Евгений Поддубный представил 11-летнего мальчика-сирийца Хасана Диаба, который стал невольным участником постановочных съемок о мнимой химатаке под Дамаском. Заголовок — "Киселёв в мире фейков. Что не так с телесюжетами о химической атаке в Думе?" Тут же — ссылка на программу Дмитрия Киселёва от 9 апреля. Не было у нас программы 9 апреля. Фото вообще прошлогоднее. Уж очень им неудобен мальчик по имени Хасан Диаб. Так "Свобода" говорит, что теперь русские мальчика запугали и заставили говорить, как им надо.
Чушь какая-то! Но главное ведь даже не то, что мальчик рассказывает, а то, что он как жертва химатаки почему-то здоров. И это видно невооруженным взглядом. Да и ни одного погибшего от псевдохиматаки так найти и не удалось. Даже ни одного имени ни одной жертвы никто не назвать не может. Даже и врачи таких не знают. Но для "Свободы" это не имеет значения.
Она обвиняет "Вести недели" в использовании кадров из художественного фильма. Да. Но мы и не выдавали их за документальные. А представили ассистента кинорежиссера-сирийца. Имя режиссера — Хумам Хусари. Раньше он учился в Англии, а потом снимал художественное кино про то, как Асад якобы ведет химическую войну против своего народа. Так вот ассистентом Хумама Хусари во время съемок был бывший боевик группировки "Джейш-ал-Ислам" (запрещена в РФ) Фарез Мухаммад Майяса, житель Думы. Когда Фарез раскаялся, то признал, что их художественное кино — выдумка и отнюдь не основано на реальных событиях, как представлялось раньше. Вот этого раскаявшегося ассистента и кадры того самого фильма-фантазии мы и показали 22 апреля, чтобы объяснить нашим зрителям и желающим понять происходящее коллегам с радио "Свобода", как работает машина дезинформации, как создается на Западе общественное мнение и как оправдываются ракетные удары по Сирии. "Свобода" – выходит — часть этой машины.
Ранее по теме
-
Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты24 минуты назад
-
Сирийские войска выбили союзников США из четырех населенных пунктов3 часа назад
-
В Восточной Гуте почти 63,3 тысячи мирных жителей вернулись в свои дома20 часов назад
-
Лавров: удары Запада по Сирии отбросили назад мирный процесс Сочи и Астаны21 час назад
-
Постпред России при ОЗХО обвинил США в непристойном поведении21 час назад
-
Лавров рассказал о давлении на де Мистуру1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Депутаты предложили приравнять свою зарплату к средней по России
- Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста
- Лавров: Россия,Турция и Иран заинтересованы в целостности Сирии
- Тушивший "Зимнюю вишню" спасатель написал письмо из СИЗО
- Вступил в силу штраф за остановку на "вафельнице"
Самое читаемое
-
Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- В Воронеже скончался брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой
- Московский студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00
-
ФСБ пресекла теракт в Москве
- В аэропортах Москвы ввели новые правила
- Знаменитому детскому доктору Леониду Рошалю - 85
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- В Москве открывается летняя круизная навигация
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- За выезд на "вафельную" разметку начали штрафовать
- Житель Домодедова умер через час после возвращения из больницы
- Зеленые луга вместо свалок: опыт Швейцарии
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля