"Радио Свобода" выдало фейк со ссылкой на несуществующий выпуск "Вестей недели"

Если задуматься, то западники, утверждающие, что химатака в сирийской Думе все же была, что ракетный удар по Сирии якобы в наказание за мнимую химатаку справедлив, что сбитые ракеты это не их ракеты и живые свидетели-сирийцы всего этого грандиозного обмана — это лишь маскарад, западники, которые все это талдычат, совершают по сути большой грех, нарушая девятую заповедь: не лжесвидетельствуй.

И это так духовно мелко, чем они занимаются. Да не то что мелко – ничтожно! И сейчас им приходится лжесвидетельствовать еще больше, дабы хоть ложью оправдать свою ракетную атаку по Сирии. Нам в России это столь противно и столь духовно неприемлемо, что вызывает к падшим даже некоторую жалость.

На ресурсе американского агентства Bloomberg появилась статья о том, сколь отстало от современного мира православие и сколь несовместимо оно с динамичным капитализмом. В определенном смысле — да, отстало. Несправедливость, ложь, безжалостность к людям, сколь бы все современным это ни считалось, для нас не приемлемо.

Для них же неприемлемо то, что мы говорим, и то, что мы показываем. Поэтому-то зажимают на Западе RT и Sputnik, поэтому "Вести недели" пытаются дискредитировать. Но опять же — ложью.

Американский ресурс "Радио Свобода" отметился по результатам репортажа "Вестей недели", где военкор ВГТРК Евгений Поддубный представил 11-летнего мальчика-сирийца Хасана Диаба, который стал невольным участником постановочных съемок о мнимой химатаке под Дамаском. Заголовок — "Киселёв в мире фейков. Что не так с телесюжетами о химической атаке в Думе?" Тут же — ссылка на программу Дмитрия Киселёва от 9 апреля. Не было у нас программы 9 апреля. Фото вообще прошлогоднее. Уж очень им неудобен мальчик по имени Хасан Диаб. Так "Свобода" говорит, что теперь русские мальчика запугали и заставили говорить, как им надо.

Чушь какая-то! Но главное ведь даже не то, что мальчик рассказывает, а то, что он как жертва химатаки почему-то здоров. И это видно невооруженным взглядом. Да и ни одного погибшего от псевдохиматаки так найти и не удалось. Даже ни одного имени ни одной жертвы никто не назвать не может. Даже и врачи таких не знают. Но для "Свободы" это не имеет значения.

Она обвиняет "Вести недели" в использовании кадров из художественного фильма. Да. Но мы и не выдавали их за документальные. А представили ассистента кинорежиссера-сирийца. Имя режиссера — Хумам Хусари. Раньше он учился в Англии, а потом снимал художественное кино про то, как Асад якобы ведет химическую войну против своего народа. Так вот ассистентом Хумама Хусари во время съемок был бывший боевик группировки "Джейш-ал-Ислам" (запрещена в РФ) Фарез Мухаммад Майяса, житель Думы. Когда Фарез раскаялся, то признал, что их художественное кино — выдумка и отнюдь не основано на реальных событиях, как представлялось раньше. Вот этого раскаявшегося ассистента и кадры того самого фильма-фантазии мы и показали 22 апреля, чтобы объяснить нашим зрителям и желающим понять происходящее коллегам с радио "Свобода", как работает машина дезинформации, как создается на Западе общественное мнение и как оправдываются ракетные удары по Сирии. "Свобода" – выходит — часть этой машины.