19 россиянок из ИГ получили пожизненное в Ираке

Иракский суд приговорил к пожизненному сроку 19 россиянок за участие в "Исламском государстве" (группировка запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Ранее в апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению. По данным МИД РФ, в иракских тюрьмах содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство России, передает РИА Новости.