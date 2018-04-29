В Ливии разбился военный транспортник

В Ливии при взлете с аэродрома потерпел крушение военно-транспортный самолет. Инцидент произошел недалеко от крупного месторождения Эш-Шарара (к юго-западу от Триполи).

Судно взорвалось при столкновении с землей, три члена экипажа погибли, один ранен, передает ТАСС.