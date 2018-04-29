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29 апреля 201815:49

В Ливии разбился военный транспортник

фото: Global Look Press

В Ливии при взлете с аэродрома потерпел крушение военно-транспортный самолет. Инцидент произошел недалеко от крупного месторождения Эш-Шарара (к юго-западу от Триполи).

Судно взорвалось при столкновении с землей, три члена экипажа погибли, один ранен, передает ТАСС.

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