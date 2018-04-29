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29 апреля 201821:00 Денис Давыдов

Президент выпил шампанского с Героями труда

25 апреля в Кремле в торжественной обстановке президент России вручил пяти россиянам золотые медали "Герой Труда Российской Федерации". В Советском Союзе была аналогичная награда — "Герой социалистического труда", но последнюю такую звезду вручили в 1991 году. И вот более 20 лет "Героев Труда" в нашей стране вроде как и не было. Путин это исправил и учредил новую награду пять лет назад.

Может быть, потому, что родился в День весны и труда, он так много работает. 1 мая тренеру Николаю Карполю — 80, а он по-прежнему на посту. Всегда интеллигентен, тактичен и вежлив: вне игры. Но если турнир, может кричать на весь стадион, чтобы достучаться до них. Своих девочек так заряжает, что сборная дважды выигрывала олимпиады, становилась чемпионом мира и Европы под руководством великого Карполя.

Снисходительно улыбнуться сейчас уже, конечно, можно. А тогда, в олимпийском финале, они крупно уступали откровенно слабым перуанкам. Но поборолись, выгрызли свое золото в той драматичной игре.

И вот накануне у самого титулованного волейбольного тренера планеты появилась еще одна медаль. Героев труда в кремле награждал президент.

"Россия всегда славилась своими талантами. Руку об руку с ним идут трудолюбие, целеустремленность, ответственность. Именно такими людьми была, есть и будет богата наша страна", — отметил Владимир Путин.

Для проходчика Александра Куличенко церемония в Кремле — возможность надеть парадную шахтерскую форму. На мундир, где уже есть знаки шахтерской славы всех степеней, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", президент крепит золотую звезду "Героя Труда".

"Эта высокая награда — за честный труд всей нашей бригады, ведь шахтёрский труд, он командный", — признается шахтер Куличенко. Неловко говорить с высокой трибуны человеку дела, всю жизнь работающему под землей. Александр Куличенко — шахтер в третьем поколении, гордость Кузбасса, который выдает на гора без малого 30 лет.

Каждую из своих картин Марк Захаров сделал классикой. "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев", "Обыкновенное чудо" — всенародно любимые фильмы давно разобраны на цитаты.

Легендарный режиссер 30 лет назад посвятил всего себя любимому театру. Как отметит президент, с Марком Захаровым "Ленком" — это всегда поиск и искренность, вдохновение и новаторство и, конечно, со зрителем взаимная любовь.

"Сорок с лишним лет я руковожу театром "Ленком". И за 40 лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Мы жили дружно, весело, интенсивно и временами талантливо", — сказал Марк Захаров.

"Хотел бы оттолкнуться от того, что было сказано Марком Анатольевичем, и сказать, что я считаю, что вся ваша жизнь состоит из чрезвычайных происшествий. Каждый день вы совершаете поступки, которые лежат в основе общего успеха: вашего личного, ваших команд, ваших бригад и всей страны", — отметил Владимир Путин.

Скольким жителям страны она помогла появиться на свет, не сосчитать! Академик Галина Савельева — ученый с мировым именем — в компании награждаемых — единственная дама. Вместе с медалью "Герой Труда" принимает и букет цветов.

Акушер-гинеколог, которая в начале 90-х настояла на создании в России системы перинатальных центров. Она первой в стране провела внутриутробное переливание крови. Врач от Бога и на десятом десятке остается в профессии.

На церемонии Владимир Путин подчеркнул, что награда отражает всю глубину уважения к человеку труда, который каждодневной работой вписывает новые страницы в историю страны.

"Каждый из вас знает, что действительно успешным, а по большому счету и счастливым, может быть только тот, кто искренне любит свое дело. Вы открываете новые горизонты, подаете пример профессионализма, увлеченности для своих коллег, для всех тех, кто стремится внести частичку своего личного успеха в общий успех страны", — подчеркнул Путин.

Помогают укреплять обороноспособность отечества тульские оружейники. Владимир Путин отметил их золотые руки, награждая руководителя "Туламашзавода" Евгения Дронова. На следующее утро после церемонии золотую звезду директор принес в заводской цех.

"Эта награда — это прежде всего ваша награда, — сказал рабочим Евгений Дронов. — Низкий вам поклон и большое спасибо за ваш труд, нелегкий, но очень полезный, что в последнее время в мире доказано".

Пушки, корабельная установка, не имеющая аналогов, — 10 тысяч выстрелов в минуту. На этом же заводе выпускают зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь". У "Туламаша" — внушительная доля гражданской продукции. Дизель генераторы, мотоблоки — здесь даже сани для параолимпийского следж-хоккея делают.

С разрешения награжденного у нас есть возможность рассмотреть медаль поближе. Звезда из золота весит 15 граммов. На лицевой стороне — герб России, а на обратной — надпись "Герой Труда" и номер. Всего за шесть лет, как учреждено звание, медали получили 32 человека. Герои прошлых лет всегда приглашаются на церемонию.

После официальной церемонии подняли по бокалу шампанского. Президент еще раз лично поздравил каждого из пяти награжденных. А уже на следующий день Герои труда пошли на работу.

Текст: "Вести недели"

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