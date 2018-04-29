Жители России и Казахстана сняли на видео разгул стихии во время сильного урагана

В минувшую субботу, 28 апреля, на территории отдельных регионов, входящих в Приволжский и Уральский федеральные округа, и приграничных с ними районах Казахстана, пронесся разрушительный ураган.

Под действием сильного ветра с домов срывало крыши – подобные инциденты попали в объективы камер мобильных телефонов жителей Уральска, падали рекламные конструкции и деревья, как это произошло в Тольятти, где тополь рухнул на припаркованное авто.

В отдельных районах отмечались перебои с энергоснабжением и незначительные нарушения в работе предприятий транспортной инфраструктуры.

Коммунальщики были занимаются устранением последствий урагана все выходные.