Встреча "супергероев": Человек-Макрон приехал к Трампмену
С чем из США вернулись лидеры двух ведущих стран Евросоюза – Макрон и Меркель?
Два визита европейских лидеров в Вашингтон пресса и юмористы разобрали на детали. И тут старший из всех дьяволов, как всегда кроющихся в деталях, дал о себе знать: выяснилось, что если попытаться все снова собрать, выйдет что-то яркое, напыщенное, но малополезное, так, сувенир, безделушка на память.
Вояж Ангелы Меркель можно считать успешным, потому что Трамп при встрече подумал-подумал и все-таки ее поцеловал — большой прогресс: в прошлый раз он даже и руку-то ей забывал пожимать. Немцам приятно уже то, что реальность превзошла ожидания.
"Отношения между Меркель и Трампом стали более сердечными, мы увидели климатическое потепление. Канцлер и немецкая делегация настраивались на грубый прием, однако были удивлены обаятельным хозяином дома. Президент Трамп заявил, что его с Меркель всегда связывали хорошие отношения, просто многие этого не замечали", — пишет немецкая пре6сса.
Сложно было заметить. Но тут Трамп, видимо, понял, что невнимательность к канцлеру Германии на этот раз будет выглядеть не то что хамством – оно в стиле Трампа — а политическим демаршем на фоне приема, днями раньше оказанного президенту Франции.
Про то, что характер публичного общения Дональда с Эммануэля временами вызывал какое-то жалостливое чувство в отношении Мелании и Брижит, сказано очень много. Можно добавить, что Макрон все-таки пытался придать своему взаимодействию с Трампом вид дружеского соперничества двух в равной степени крутых парней: Человек-паук приехал в гости к Бэтмену. У них разные суперспособности, но если надо, они объединят их, чтобы наказать злодеев во имя добра и красоты. Трамп принял эту игру. В ней ведь понятно, на чьей сторон сила, и Трамп в отличие от Макрона ничем не рискует.
"Президент Франции своей "поездкой нежности в Вашингтон" пошел на риск. Европейцы до него уже совершали неудачные попытки добиться расположения американских президентов. Так действовал британский премьер Тони Блэр во времена Джорджа Буша. Блэр, несмотря на сомнения, поддержал войну в Ираке и закончил карьеру в качестве "пуделя Буша", — пишут СМИ в Германии.
После французского супергероя к Трампу приехала "скромный немецкий бухгалтер". Это теперь в газетах пишут, что с этим визитом Германия не связывала больших надежд. Надежды были: добиться отсрочки по введению пошлин на сталь и алюминий, обещания не повышать пошлины на немецкие автомобили, облегчить для Германии бремя санкции в отношении России, остановить выход США из иранской ядерной сделки и Парижского соглашения по климату. Нет, ничего — только поцелуй. Впрочем, в практическом плане и визит Макрона был не более результативным.
"Макрон и Меркель вернулись с, мягко скажем, скромными результатами. Да, они поговорили. Обошлось без договоренностей. Визит Меркель в американских СМИ практически не освещался. И их можно понять, — пишут немецкие газеты. — В вопросе противоречивых санкций США против российских олигархов, а также газопровода между Россией и Германией говорить о согласии не приходится. Нужно трезво оценить ситуацию: самая влиятельная женщина в мире вернулась домой с пустыми руками. У Меркель было только 20 минут, чтобы с глазу на глаз переговорить с Трампом. Президент вклинил встречу с канцлером в свой график после приема олимпийских атлетов, а потом уже новая серия "Губки Боба" начиналась".
На нулевой результат поездки оказали влияние многие обстоятельства, даже информационный фон сработал в минус. Президент США все время отвлекался на Ким Чен Ына. Северокорейский лидер как раз объявил о моратории на ядерные испытания, и канцлеру оставалось только, временами поддакивая, мужественно терпеть то, как Трампа транжирит ее время на рассуждения о своей великой внешнеполитической победе, на которую он постоянно отвлекался и на переговорах, и на пресс-конференции.
С другой стороны, что три часа Меркель в Вашингтоне, что три дня Макрона там же, — все одно: как заключают европейские наблюдатели, Трампа интересует только Трамп. Европе необходимо союзничество с США, но еще ей нужен план "Б".
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