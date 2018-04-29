Встреча Помпео с Кимом: подробности

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном с целью выяснить, возможна ли встреча американского и северокорейского лидеров для обсуждения механизма денуклеаризации Северной Кореи.

Сам Помпео уверен, что возможна, передает ТАСС. А до тех пор будет применяться политика давления.

Кроме того, американский чиновник должен был обсудить с Ким Чен Ыном американских граждан, находящихся в заключении в северокорейских тюрьмах.

Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Далее он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и плодотворного сотрудничества, передает РИА Новости.