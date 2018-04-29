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29 апреля 201822:15 Дмитрий Киселёв

Международная ассоциация легкой атлетики рассказала, как отличить женщину от мужчины

Стали известны новые правила Международной ассоциации легкой атлетики по тому, как отличить женщину от мужчины. Тема оказался не столь проста, как многие думали до сих пор. Тысячелетиями в этом вопросе люди самых разных культур и самых разных диапазонов интеллекта разбирались быстро и без особых проблем. Но вот в наше время с определением пола возникли большие сложности. Мало того что пола как такового стали стесняться и двинулись к усредненному – унисекс — так пол еще и стали менять как перчатки.

Дело дошло до того, что в так называемых цивилизованных странах, например, в Германии, людей, изможденных вынужденной принадлежностью к тому или иному полу стали готовы официально записывать в третий пол. Не тот и не другой, а в третий.

Понятно, что появление оно меняет не только конфигурацию общественных туалетов, но и бросает спортивный вызов. Если до сих пор в спорте атлеты соревновались либо в мужском разряде, либо в женском, то сейчас впору вводить уже и третий — бесполый. Это интерсексуалы. А для них уже — свои рекорды, свои чемпионы и своя Эстетика. Почему бы и нет? Тогда уж так.

Но вот спортивные федерации как-то с переменами тормозят. Пионером стала Международная ассоциация легкой атлетики. Правда, сделала в этом направлении лишь маленький шажок, остановившись на полумерах: интерсексуалов признали, но разрешили участвовать лишь в женских соревнованиях.

Если хотите мое мнение, то, приняв за факт существование третьего пола, отправлять интерсексуалов в женскую раздевалку для последующего выхода на старт с женщинами означает обижать и тех, и других. Женщин — тем, что это ставит их в условия заведомо неравной конкуренции. Интерсексуалов — тем, что победы над слабым полом имеют заведомо меньшую ценность.

Но главное в решении Международной ассоциации легкой атлетики — все же в том, что эта почтенная организация предложила революционный метод различать мужчин и женщин химическим путем — по уровню содержания мужского гормона в крови — тестостерона. Пришли к этому по результатам дискуссии вокруг спортивной карьеры звезды Южной Африки Кастер Семени, дважды олимпийской чемпионки, бегуньи на средние дистанции.

Пару лет назад Международная ассоциация легкой атлетики уже пыталась определять ее пол и официально признала атлетку женщиной. Причиной расследования стали многолетние жалобы других спортсменок, ведь Кастер Семеня побеждала за явным преимуществом, никому не оставляя шансов.

Вот, например, как она стала чемпионкой мира на дистанции 800 метров в 2009 году: отрыв — 2,5 секунды. Невероятно! Но все-таки женщина. И справку дали. Мужское телосложение и низкий голос не в счет.

Пока шло разбирательство, Кастер Семеня любила позировать в женском платье и пользовалась услугами визажиста. Недавно, впрочем, женилась. Свадьба с невестой в белом платье удалась. Кастер Семеня уже была в наряде ближе к мужскому. Но сейчас такое уже ни для кого не аргумент. Наоборот, дам с нетрадиционным выбором обижать неполиткорректно.

И вот как раз такое неполиткорректное решение в отношении Кастер Семени приняла Международная ассоциация легкой атлетики. Чиновники взяли, да и сменили прославленной спортсменке пол. Принудительно. И официально. Вопреки своим же прежним решениям. Именно из-за высокого тестостерона в крови. Теперь Кастер — мужчина. Если хочет выходить на беговую дорожку, то уже с братьями по виду спорта, а не с сестрами.

Отныне женщины с содержанием тестостерона в крови выше 5 наномоль на литр будут Международной ассоциацией легкой атлетики считаться мужчинами, если выступают на дистанциях 400 и 800 метров, а также на дистанции 400 метров с барьерами. То есть не во всех спортивных дисциплинах. Если эта же женщина, официально признанная мужчиной на дистанциях 440 и 800, захочет выступать в других легкоатлетических дисциплинах, например, в метании молота, то мужчиной она уже считаться не будет. У Международной ассоциации легкой атлетики все четко.

Впрочем, четче отныне становится не только на примере Кастер Семени. Четче становится и то, сколь несправедливо та же Международная ассоциация легкой атлетики повела себя в отношении российских спортсменов в канун недавней Олимпиады в Сеуле и сколь несправедливо нас стали прессовать после Сочи из-за допинга.

На сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне появились документы, из которых следует, что наш "любимец" Родченков — главный обвинитель России во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) — на судебных слушаниях путался, не смог подтвердить многих своих обвинений.

Это сейчас Родченков болтается по телестудиям, устраивает представления. То показывает свое новое лицо, надутое гелем якобы из страха, что Путин узнает его, то напяливает на себя тяжеленный бронежилет, а то налегке заявляется в студию ВВС, натянув на себя лишь черную балаклаву. Но это — для шоу.

Зато из свежеопубликованных документов следует, что если раньше Родченков говорил о некоем мифическом коктейле "Дюшес" для спортсменов, то в суде он уже менял показания о его составе, а потом и вовсе признался, что не видел, как хоть кто-то из спортсменов этот коктейль принимал, и даже не видел никаких инструкций по применению коктейля "Дюшес". Не знает Родченков и об эффективности невиданного коктейля. А профессор Макларен — тот, который готовил доклад для WADA на основе разговоров с Родченковым обвинения Родченкова, как выясняется, не очень-то и проверил.

Во всяком случае, на суде Макларен в лучших англосаксонских традициях сообщил, что говорил еще с четырьмя свидетелями, но суду имена свидетелей назвать не может, так как опасается за их безопасность. Суд заявление просто запротоколировал.

Пояснения у самих спортсменов Макларен брал, но ведь оин были в письменном виде, а значит, по мнению того же Макларена, верить им было нельзя. А вот Родченкову Макларен доверился. Во вновь опубликованных документах еще много такого — зыбкого. Жаль, что появилось все это лишь сейчас, уже после всего. Так, без лишнего шума. Во всяком случае, теперь мы знаем, как это делается.

Текст: "Вести недели"

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