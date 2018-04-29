Состав сборной России на чемпионат мира будет объявлен 1 мая

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев поделился впечатлениями от матча с Чехией, который завершился победой россиян со счетом 4:2, а также сообщил дату оглашения предварительной заявки национальной команды на чемпионат мира.

"Ребята старались, но есть моменты, над которыми надо поработать, — признается Воробьев, которого цитирует ТАСС. – Во втором периоде мы играли немного не в ту игру, в которую планировал играть, но ничего хорошего и плохого про ребят не скажу. Они старались. Впереди предстоит пара бессонных ночей, для того, чтобы понять, кого брать на чемпионат мира. Состав объявим 1 мая".

Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России в группе А встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.