29 апреля 201817:04
Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео
Авария с участием минивэна, произошедшая 28 апреля в Апатитах, попала в объектив регистратора.
Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex обогнал машину, из которой велась съемка, после чего не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части.
После этого транспортное средство скатилось по 20-метровому склону и перевернулось.
Как сообщают местные СМИ, в результате ДТП пострадала супруга мужчины, управлявшего минивэном. Сам виновник ДТП не получил никаких травм.
Очевидцы отмечают, что от водителя Hyundai пахло алкоголем, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
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