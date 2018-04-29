Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео

Авария с участием минивэна, произошедшая 28 апреля в Апатитах, попала в объектив регистратора.

Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex обогнал машину, из которой велась съемка, после чего не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части.

После этого транспортное средство скатилось по 20-метровому склону и перевернулось.

Как сообщают местные СМИ, в результате ДТП пострадала супруга мужчины, управлявшего минивэном. Сам виновник ДТП не получил никаких травм.

Очевидцы отмечают, что от водителя Hyundai пахло алкоголем, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.