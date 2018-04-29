Испарился дуб, подаренный Трампу Макроном

С лужайки Белого дома исчез саженец дуба, торжественно посаженный там на днях американским и французским президентами в ходе визита Эммануэля Макрона в США. Об этом пишет британская The Daily Mail, публикуя фото с места посадки деревца. На снимке видна лишь немного вытоптанная лужайка и желтоватая трава. В Белом доме исчезновение саженца пока не прокомментировали.

Президент Франции вместе со своей супругой Брижит посетил США с государственным визитом. В подарок Трампу был передан саженец дуба из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла знаменитая битва при Белло Вуд — первое крупное сражение с участием американских солдат в Первой мировой войне. Там погибли девять тысяч американских морских пехотинцев. Как сообщил в "Твиттере" сам Макрон, дуб в Белом доме должен был быть "напоминанием о связях, соединяющих" Францию и США.