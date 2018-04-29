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29 апреля 201821:15 Сергей Мингажев

Ким Чен Ын произвел в Южной Корее настоящий фурор

Как только Дональд Трамп поутих со своими угрозами Северной Корее, процесс разрядки на полуострове пошел просто стремительно. 27 апреля на 38-й параллели состоялся корейский саммит. Лидер северян Ким Чен Ын и его коллега на Юге Мун Чжэ Ин крепко жали друг другу руки, прогуливались и многие часы проводили за переговорами наедине, благо переводчик не нужен. Формальный итог — совместная декларация как шаг к объединению по принципу "одна страна — две системы".

"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение, — говорится в документе. — Юг и Север подтвердили общую цель: путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия".

А 29 апреля президенту России Путину позвонил по телефону президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он проинформировал о переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Путин, со своей стороны, подчеркнул важность политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова, в том числе и с учетом ориентиров российско-китайской "дорожной карты".

Место, где солдаты Севера и Юга стоят лицом к лицу, — самая охраняемая часть демилитаризованной зоны. Именно здесь представители двух Корей пересекают государственную границу для двусторонних переговоров.

Ким Чен Ын начал спускаться по ступенькам к линии разграничения ровно 9:30 утра. Президент Мун Чжэ Ин уже ждал гостя с южной стороны. И вот — исторический момент: лидер Севера впервые перешагивает через бетонный парапет и оказывается на территории Юга. Позирование перед камерами: сначала — лицом к Южной Корее, потом — к Северной. И тут происходит отступление от сценария. В ответ на вопрос Мун Чжэ Ина, когда же он сможет посетить КНДР, Ким Чен Ын берет президента за руку и переводит на северную сторону. Прежде внутри демилитаризованной зоны южане могли пересекать границу Севера только внутри синих бараков.

Голубой дом Т-2 в объединенной зоне безопасности. Обычно, когда здесь открыт вход с южной стороны, с северной он заперт, и наоборот. Этот синий домик предоставляет возможность побывать на северокорейской территории без разрешения Пхеньяна. Дверь — с северокорейской стороны. Фактически мы сейчас находимся на территории КНДР. Если бы на месте этого южнокорейского солдата стоял военнослужащий Севера, этот номер вряд ли бы прошел.

По красной ковровой дорожке Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин идут в сопровождении солдат, облаченных в военную форму времен единой Кореи (до японской колонизации в начале ХХ века). Место переговоров — Дом мира в южнокорейской зоне контроля. Ким Чен Ын делает запись в книге для гостей: "У начала новой истории мира и процветания". Что он имел в виду, лидер КНДР объяснит после официальной части.

"Когда народы Северной и Южной Кореи смогут свободно пройти по той же дороге, по которой я шел сегодня, когда демилитаризованная зона из символа разделения свободы станет символом мира, тогда Северная и Южная Корея, у которых один язык, одна история и одна культура, смогут жить в вечном благополучии", — заявил Ким Чен Ын.

Первый раунд длится три часа. В полдень от Дома мира отъезжает черный лимузин вождя с синхронно бегущими рядом с ним людьми в штатском — обедать руководитель КНДР предпочел на своей территории.

Освещать межкорейский саммит со всего мира съехались свыше четырех тысяч журналистов. Южнокорейцы пошли на беспрецедентный шаг — они превратили самый крупный выставочный комплекс в Сеуле в огромный пресс-центр. Саммит транслируется в прямом эфире на этих гигантских экранах. Лимузин Ким Чен Ына подъезжает к месту символической посадки дерева на границе двух Корей.

Сосна мира и процветания. Возраст дерева — 65 лет: ровно столько же прошло после окончания Корейской войны. Здесь все наполнено смыслом. Две горки земли: одна — с северокорейской горы Пэктусан, другая — с южнокорейской Халласан. Еще деталь: вода в лейке Ким Чен Ына — из реки Ханган на Юге, у Мун Чжэ Ина — из северокорейской Тэдонган в Пхеньяне.

Прогулка по синему помосту, который в свое время постелили специально для членов международной комиссии по наблюдению за перемирием на Корейском полуострове. Уединившись в беседке под пение птиц и шум камыша, они полчаса о чем-то очень проникновенно разговаривают. Лица Мун Чжэ Ина не видно, но вот Ким Чен Ын повернут к камере.

В Южной Корее зрелище произвело настоящий фурор. Здесь впервые увидели лидера враждебного Севера с нормальными человеческими эмоциями. Затем — вновь официальная часть переговоров в Доме мира, и спустя час руководители двух Кореи выходят к камерам объявить, что на Корейском полуострове начинается новая эра мира и процветания.

"Председатель Ким Чен Ын и я подтвердили, что наша общая цель — избавить Корейский полуостров от ядерного оружия в результате полной денуклеаризации. Мы также договорились положить конец зыбкому перемирию и установить прочный и долговечный мир на Корейском полуострове путем провозглашения окончания войны и подписания мирного договора", — отметил Мун Чжэ Ин.

Сам Ким Чен Ын фразы о ядерном оружии и ракетах произносить не стал. Пункт о стремлении к ядерному разоружению зафиксирован в декларации, но о том, на каких условиях и в какой форме, не сказано ни слова.

После официальной части к Дому мира с северной стороны подъехала супруга вождя Ли Соль Чжоль. Торжественного ужин под исполнение песен о единой Кореи. В меню среди прочих блюд — угощение лично от северокорейского руководителя.

В подарок Ким Чен Ын привез из Пхеньяна гречневую лапшу нанмен. Ее подают холодной. Причем секрет приготовления — в том, что тесто не нарезают, а выдавливают через специальное сито в кипящую воду. Считается, что лучшую нанмен делают именно в Пхеньяне. Блюдо — древнее, еще со времен династии Чосон, когда Корея была единой. Так что подарок — тоже с символическим подтекстом.

После совместного разбивания молотком шоколадного панциря с десертом из мангового мусса Ким Чен Ын поднимает тост за начало новой истории Корейского полуострова.

Под занавес саммита — световое шоу перед Домом мира. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин держат друг друга за руки. Прощальная сцена — сердечные рукопожатия лидеров, первые леди обнимаются как давние подруги — меньше всего сочетается с формальным статусом двух Корей, которые технически по-прежнему остаются в состоянии войны.

Противники сближения с Северной Кореей в Сеуле традиционно собираются на площади перед зданием мэрии. В период конфронтации митинги были многочисленнее, сегодня патриотическая общественность представлена преимущественно пенсионерами и активистами ветеранских организаций. О том, что они думают о саммите, красноречиво говорят надписи на плакатах.

Плакат с фразой "Президент Трамп, быстрее разбомби Север!" в руках пожилой женщины и обилие американских флагов на митингах и маршах против президента Мун Чжэ Ина — как минимум, признак того, что примирение между Кореями зависит не только от воли лидеров этих стран.

Встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом ожидается в начале июня. Предсказывать ее итоги также трудно, как и оценивать перспективы новой эры корейского мира, начало которой было заявлено на саммите в демилитаризованной зоне.

Текст: "Вести недели"

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