Тренер "Спартака" Каррера: сегодня мы победили, но ничего, по сути, не совершили

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера по итогам победного матча чемпионата России против пермского "Амкара" (2:0) заявил, что сегодняшняя победа спартаковцев, по сути, ничего не изменила.

"Силы у команды на концовку чемпионата остались, и наши футболисты по-прежнему доказывают, что наш клуб является действующим чемпионом – приводит слова итальянского наставника официальный сайт "Спартака". – Мы стремимся сыграть в заключительных поединках чемпионата как можно лучше и стараемся не думать о результатах соперника".

"Давление после этого не уменьшится, оно всегда есть и это вполне естественное явление. Сегодня мы победили, но, по сути, ничего не совершили. Еще два матча впереди и пока мы не занимаем второе место".

В заключительных двух турах "красно-белые" встретятся с "Ростовом" и "Динамо". Обе встречи пройдут на домашнем стадионе "Спартака".