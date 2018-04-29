Власти Венеции воюют с туристами, жители - с турникетами

Жители Венеции вышли сегодня на акцию протеста, передает канал "Россия 24". Они силой пытаются убрать турникеты, которые власти города установили для ограничения числа туристов.

Пункты пропуска появились накануне. Планировалось, что они простоят весь летний сезон. Мэр Венеции заявил, что это необходимая мера, поскольку город не выдерживает наплыва туристов. По его мнению, максимум — это 65 тысяч человек в день. Протестующие считают, что мэр просто не хочет решать реальные проблемы.