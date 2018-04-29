Инцидент в Жуковском: аварийный Ил-38 спас 73-летний пилот

Российский экипаж, посадивший Ил-38 с отказавшим шасси, представят к награде. Летчики-испытатели дивизиона "Ильюшин" пилотировали самолет, принадлежащий индийским ВВС, в подмосковном Жуковском. При посадке переднее шасси не выдвинулось.

Это приземление называют героическим. При подготовке к посадке в Ил-38 произошла ошибка -— не вышла передняя стойка шасси. Пока самолет кружил над взлетным полем, вырабатывал топливо, на "взлетке" собрались экстренные службы: кареты скорой помощи, пожарные. Залили полосу для приземления пеной. На аэродроме Жуковский понимали: это единственная возможность смягчить посадку, сделать так, чтобы воздушное судно "проскользило". Ил-38 садился "на нос".

"Данный особый случай обычно расписывается в руководстве по летной эксплуатации, опыт таких посадок есть и в строю, и на боевых самолетах, на истребителях, и на транспортных есть. Все зависит от подготовки пилота и от того, насколько хорошо он знает матчасть", — говорит герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Юрий Ващук.

А мастерство пилота под сомнение не попадает — ведь за штурвалом, по данным "Комсомольской правды", находился Владимир Иринархов. Заслуженному летчику-испытателю 73 года. С техникой авиационного комплекса Ильюшина — на "ты". Еще в начале "нулевых" он лично, как принято говорить, "поднял в небо" разные модификации Ил-38. То есть, в этой машине ему знаком каждый сантиметр.

Владимир Михайлович уже был героем репортажа ВГТРК. Тогда он рассказывал о возможностях другого самолета — Ил-112.

Что же касается Ила-38, этот самолет называют легендой морской авиации. Под толщей воды он может находить вражеские субмарины — не только по магнитным полям, но и по газовому и тепловому следу. Борт, который совершил жесткую посадку в Жуковском, принадлежит Военно-морским силам Индии. В конечном счете Владимир Михайлович спас не только людей, но и сам самолет.

В скором времени его отремонтируют, а пока идет расследование всех деталей этого инцидента. Экипаж, который справился с такой внештатной ситуацией, возможно, будет представлен к награде.