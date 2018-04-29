Митинг в Ереване: полиция опровергла слухи о сотрудниках в штатском

Многотысячная оппозиция, возглавляемая Николом Пашиняном, начала митинг на площади Республики в Ереване (Армения). Много семей с детьми. Полиция наблюдает за происходящим со стороны, передает РИА Новости.

Информацию о так называемых разъяснительных работах с протестующими полицейскими в штатском полиция Армении опровергла. Безопасность митингующих обеспечивают только сотрудники в форме, добавили в ведомстве.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция считает Саргсяна неэффективным управленцем. 17 апреля началась "бархатная революция", однако парламент заявил об избрании Саргсяна главой кабмина. Уже 23 апреля на фоне протестов ему пришлось подать в отставку.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.