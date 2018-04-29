На Северном полюсе россияне поймали интересный организм
24 апреля отряд юных россиян на лыжах покорил Северный полюс. Эта экспедиция — уже десятая по счету. Руководители и вдохновители проекта — прославленный российский путешественник Дмитрий Шпаро и его сын Матвей. Дмитрий Шпаро — в Книге Гиннеса как первый человек Земли, достигший Северного полюса на лыжах. Теперь маршрут благодаря Департаменту образования города Москвы уже поставлен на поток. Юным лыжникам-полярникам — от 16 до 18 лет.
Ан-74 – "Чебурашка", как его в шутку называют за расположение двигателей, — заходит на посадку над бескрайней белой пустыней. Касание полосы, реверс, клубы снега — и вот самолет подруливает к месту стоянки.
Северный полюс. Добраться сюда можно лишь на этом типе воздушного судна. Ледовая дрейфующая станция Барнео. Место для настоящих мужчин.
На борту в этот раз не только бывалые полярники — 14 школьников. Участники Большой Арктической экспедиции. Юноши и девушки, решившие покорить верхушку планеты. Минут 30 на разгрузку вещей — и вперед, на лыжах к Северному полюсу!
Яркое солнце, мороз, обжигающий ветер. Каждое движение дается с трудом. За спиной в санях — по 50 килограммов груза: палатки, спальные мешки, продукты. Со всем этим приходится штурмовать многометровые торосы и разломы во льдах.
"Очень трудно. Но и очень много впечатлений. Невероятные просто пейзажи. Хотя и все однотипное, но многочисленные торосы они просто невероятные. Понравилось на сто процентов. Настоящий поход, настоящая экспедиция, экстремальный поход. Было позитивно, но нелегко", — признаются ребята.
Отбор в отряд "Полюс" проходили 7 тысяч школьников. Арктический диктант, медосмотр, лыжные сборы в Карелии. И только "семерке" отважных подростков под руководством известного полярника Матвея Шпаро удалось пройти все испытания.
Часть пути — по навигатору. Но ближе к полюсу выручает простой магнитный компас. Еще несколько шагов — и вот она, заветная мечта, точка, в которой сплетается паутина меридианов.
И вот после тяжелейшего перехода в 100 километров — уникальный шанс: совершить самое короткое в мире кругосветное путешествие. Именно в этой точке и находится Северный полюс Земли.
Юбилейная – десятая — экспедиция едва бы удалась без российского форпоста в Арктике. Каждый год с начала нулевых станция Барнео вырастает посреди снежной пустыни. На дрейфующую льдину сбрасывают топливо, генераторы и жилые модули. Затем десантируются спасатели, которые и строят взлетку для приема полярников. За 3-4 недели лагерь посещают сотни туристов. На базе в условиях сурового арктического климата проходят учения бойцов ВДВ и спецназа МВД.
Масштабная научная программа, участие в которой приняли и школьники из второго отряда экспедиции. Юные биологи и химики брали пробы морской воды и льда и исследовали микроорганизмы, живущие в толще Северного Ледовитого океана. С помощью специального сачка школьники делали заборы планктона.
Изучение холодных глубин Арктики не осталось и без поистине уникальной находки. В сеть юным ученым попал интересный организм — то ли гребневик, то ли медуза. На макросъемке видно, как его контуры переливаются едва ли не всеми цветами радуги.
"Возможно, мы совершили какое-то важное для биологии открытие. Возможно, мы обнаружили новый вид. Это мы узнаем, когда приедем в Москву, в Центр морских исследований", — говорит одна из участниц экспедиции.
А еще метеонаблюдения, исследования магнитного поля Земли, сеансы радиосвязи с Москвой.
"Мне кажется, что все эти юноши и девушки — детьми их и называть неправильно — мотивированы. Настоящие молодые люди, которые много чего могут делать. Они должны проявлять себя. Они взрослые и умные. И им надо предоставлять возможности. Если мы находим подростка, у которого есть мечта, то она должна обязательно реализовываться. В этом и смысл всех наших экспедиций", — отметил Дмитрий Шпаро.
Большая Арктическая экспедиция продлилась чуть больше недели. Покорителей Северного полюса на вертолете эвакуировали в лагерь. Радость встречи, теплые объятия – и все вместе на Большую землю. Работу завершает и сама станция Барнео. Пролетая над полосой, пилоты по традиции помахали крыльями, прощаясь с Арктикой до следующего года.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Депутаты предложили приравнять свою зарплату к средней по России
- Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста
- Лавров: Россия,Турция и Иран заинтересованы в целостности Сирии
- Тушивший "Зимнюю вишню" спасатель написал письмо из СИЗО
- Вступил в силу штраф за остановку на "вафельнице"
Самое читаемое
-
Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- В Воронеже скончался брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой
- Московский студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00
-
ФСБ пресекла теракт в Москве
- В аэропортах Москвы ввели новые правила
- Знаменитому детскому доктору Леониду Рошалю - 85
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- В Москве открывается летняя круизная навигация
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- За выезд на "вафельную" разметку начали штрафовать
- Житель Домодедова умер через час после возвращения из больницы
- Зеленые луга вместо свалок: опыт Швейцарии
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля