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29 апреля 201822:00 Михаил Федотов

На Северном полюсе россияне поймали интересный организм

24 апреля отряд юных россиян на лыжах покорил Северный полюс. Эта экспедиция — уже десятая по счету. Руководители и вдохновители проекта — прославленный российский путешественник Дмитрий Шпаро и его сын Матвей. Дмитрий Шпаро — в Книге Гиннеса как первый человек Земли, достигший Северного полюса на лыжах. Теперь маршрут благодаря Департаменту образования города Москвы уже поставлен на поток. Юным лыжникам-полярникам — от 16 до 18 лет.

Ан-74 – "Чебурашка", как его в шутку называют за расположение двигателей, — заходит на посадку над бескрайней белой пустыней. Касание полосы, реверс, клубы снега — и вот самолет подруливает к месту стоянки.

Северный полюс. Добраться сюда можно лишь на этом типе воздушного судна. Ледовая дрейфующая станция Барнео. Место для настоящих мужчин.

На борту в этот раз не только бывалые полярники — 14 школьников. Участники Большой Арктической экспедиции. Юноши и девушки, решившие покорить верхушку планеты. Минут 30 на разгрузку вещей — и вперед, на лыжах к Северному полюсу!

Яркое солнце, мороз, обжигающий ветер. Каждое движение дается с трудом. За спиной в санях — по 50 килограммов груза: палатки, спальные мешки, продукты. Со всем этим приходится штурмовать многометровые торосы и разломы во льдах.

"Очень трудно. Но и очень много впечатлений. Невероятные просто пейзажи. Хотя и все однотипное, но многочисленные торосы они просто невероятные. Понравилось на сто процентов. Настоящий поход, настоящая экспедиция, экстремальный поход. Было позитивно, но нелегко", — признаются ребята.

Отбор в отряд "Полюс" проходили 7 тысяч школьников. Арктический диктант, медосмотр, лыжные сборы в Карелии. И только "семерке" отважных подростков под руководством известного полярника Матвея Шпаро удалось пройти все испытания.

Часть пути — по навигатору. Но ближе к полюсу выручает простой магнитный компас. Еще несколько шагов — и вот она, заветная мечта, точка, в которой сплетается паутина меридианов.

И вот после тяжелейшего перехода в 100 километров — уникальный шанс: совершить самое короткое в мире кругосветное путешествие. Именно в этой точке и находится Северный полюс Земли.

Юбилейная – десятая — экспедиция едва бы удалась без российского форпоста в Арктике. Каждый год с начала нулевых станция Барнео вырастает посреди снежной пустыни. На дрейфующую льдину сбрасывают топливо, генераторы и жилые модули. Затем десантируются спасатели, которые и строят взлетку для приема полярников. За 3-4 недели лагерь посещают сотни туристов. На базе в условиях сурового арктического климата проходят учения бойцов ВДВ и спецназа МВД.

Масштабная научная программа, участие в которой приняли и школьники из второго отряда экспедиции. Юные биологи и химики брали пробы морской воды и льда и исследовали микроорганизмы, живущие в толще Северного Ледовитого океана. С помощью специального сачка школьники делали заборы планктона.

Изучение холодных глубин Арктики не осталось и без поистине уникальной находки. В сеть юным ученым попал интересный организм — то ли гребневик, то ли медуза. На макросъемке видно, как его контуры переливаются едва ли не всеми цветами радуги.

"Возможно, мы совершили какое-то важное для биологии открытие. Возможно, мы обнаружили новый вид. Это мы узнаем, когда приедем в Москву, в Центр морских исследований", — говорит одна из участниц экспедиции.

А еще метеонаблюдения, исследования магнитного поля Земли, сеансы радиосвязи с Москвой.

"Мне кажется, что все эти юноши и девушки — детьми их и называть неправильно — мотивированы. Настоящие молодые люди, которые много чего могут делать. Они должны проявлять себя. Они взрослые и умные. И им надо предоставлять возможности. Если мы находим подростка, у которого есть мечта, то она должна обязательно реализовываться. В этом и смысл всех наших экспедиций", — отметил Дмитрий Шпаро.

Большая Арктическая экспедиция продлилась чуть больше недели. Покорителей Северного полюса на вертолете эвакуировали в лагерь. Радость встречи, теплые объятия – и все вместе на Большую землю. Работу завершает и сама станция Барнео. Пролетая над полосой, пилоты по традиции помахали крыльями, прощаясь с Арктикой до следующего года.

Текст: "Вести недели"

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