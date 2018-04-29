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29 апреля 201820:40 Павел Зарубин

Молодые российские ученые создали мощнейшую в мире ударную систему

26 апреля президент Владимир Путин посетил Петербург, где его ждала насыщенная программа.

Про такой аппарат еще недавно бы сказали: он — из будущего. Но это уже настоящее. Солнцемобиль. Никакого бензина или солярки. 500 километров исключительно на солнечной энергии. Разработка студентов-аспирантов.

Солнцемобиль с президентской надписью "Удачи" скоро прокатится на трассах в Сочи. В Санкт-Петербурге, на встрече с ректорами всех ведущих вузов России, Путин неожиданно сообщил о том, что именно молодые инженеры разработали и новейшую систему вооружения, впервые показанную во время президентского Послания.

"Когда я с ними встретился, мы и госпремию им дали, пришли совсем молодые люди. Я их спрашиваю: вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли и создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему", — рассказал Владимир Путин.

Но России нужно быть лучшей и в других сферах — в медицине, IT-технологиях, робототехнике — а для этого стране — снова подчеркивает Путин — необходим технологический прорыв. Отстать сегодня — значит, отстать навсегда. Мир с бешеной скоростью меняется: что ни день, то новое изобретение, способное перевернуть весь привычный уклад.

"Я чем больше работаю, тем больше всяких терминов появляется интересных. "Сингулярность" — это хорошее слово. Где-нибудь скажу, буду выглядеть приличным человеком. Во всяком случае, я так понял, что это — увеличение факторов неопределенности. Да, факторов неопределённости становится все больше, но это не должно нас пугать. Потому что, если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого эта цель будет видна. Если будущее за геномными технологиями, за "цифрой" и за искусственным интеллектом, за робототехникой, нам нужно понять, как и чему учить такого специалиста, который все это может. Нам нужно понять, что другие специалисты не только вчера — уже сегодня не нужны. Я говорил в этом своем Послании о необходимости прорыва. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. А это будут очень тяжелые последствия. Какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части своего Послания, будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий. Но мы такие люди, которые должны думать за горизонт", — уверен глава государства.

Тем более что для успеха у России все есть. Финансирование науки и образования — напоминает Путин — в последние годы увеличено в четыре раза в реальном выражении. А еще в эту сферу должно пойти больше денег крупных компаний, которые раньше предпочитали покупать все за границей, но теперь-то многие зарубежные рынки закрыты. Как показал санкционный опыт сельского хозяйства, сначала непросто — через повышение цен — но затем позитивные результат очевиден.

"Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что будет наблюдаться рост цен на продукты питания. Мы, понимая это, все-таки поддержали наше сельское хозяйство. И ситуация нормализовывается. И цены стабилизировались в конечном итоге на протяжении там 2-3 лет. И в целом люди с пониманием к этому отнеслись. А те, кто на селе жил, вы знаете их реакцию. Они только рады и мечтают, чтобы никаких отмен не было с нашей стороны", — отметил Путин.

Этот разговор состоялся на следующий день после встречи с ректорами — в Санкт-Петербург приехали еще и руководители региональных парламентов, федеральные депутаты и сенаторы — обсуждать, как выполнять президентское Послание. Без правильных и четких законов рывок вряд ли возможен.

"Работать на опережение. Вы отметили это в своем выступлении, конечно, не в ущерб качеству, обязательно учитывать наработанный международный опыт в этой сфере. Мне кажется, что это тот случай, когда можно создать специальный организационный механизм в виде может быть специализированный межведомственной рабочей группы. Может быть, закрыть где-то на полгода в каком-то отдельном здании и не выпустить, пока все задачи не будут исполнены. Иначе, я боюсь, что…", — сказала председатель Совете Федерации Валентина Матвиенко.

"Я записываю ваше предложение. Этот процесс затянется надолго", — ответил Путин.

Но на пути к амбициозным целям — напоминает президент — нужно признать и исправить допущенные ранее ошибки. Ведь, к примеру, жителям сел и деревень, в которых местные власти позакрывали фельдшерско-акушерские пункты, мягко говоря, некомфортно думать о прорыве, когда подчас нет самого элементарного.

"Сокращение ФАПов за счет чего произошло? За счет того, что легче всего было на селе закрывать эти ФАПы. Отчитались сокращением, и все. А то, что людям за сто километров нужно куда-то ехать, об этом никто не подумал. Вот беда", — подчеркнул глава государства.

Еще в ходе своего Послания Путин потребовал все восстановить. Минздрав приступил.

Понятно, что многие решения местных чиновников — из-за нехватки бюджетных денег, но вряд ли это может считаться оправданием абсурдных результатов, а именно так во многом произошло и со взлетевшим налогом на недвижимость.

"Где рыночная оценка, а где какая-то надутая, которая абсолютно неподъемная для граждан. И это бессмысленно. Чего же мы из граждан последние соки будем выжимать? Или ничего не получим, потому что нечем платить", — считает Путин.

"Необходимо вносить в том числе изменения и в региональные решения, и в федеральные законы, а любое откладывание рассмотрения этого вопроса — это значит, что проблемы у людей не исчезают, а еще больше накапливаются", — уверен Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

В решении всех задач законодателям нужно будет тесно сотрудничать с новым правительством России. Кабинет министров президент сформирует после инаугурации, которая состоится 7 мая.

Текст: "Вести недели"

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