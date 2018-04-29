"Маша плюс каша": три миллиарда просмотров и шестое место в топе YouTube

Более трех миллиардов просмотров набрала на YouTube одна из серий популярного российского мультсериала про гиперактивную девочку "Маша и Медведь". Серия "Маша плюс каша" — единственный анимационный ролик в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования видеохостинга. Эпизод 2009 года также занимает шестое место в списке самых просматриваемых видео.

Мультсериал "Маша и Медведь" российской студии "Анимаккорд" увидел свет в 2009 году и является мировым феноменом: он продан на всех континентах и пользуется огромным успехом у зрителей. Общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает 35 миллиардов, передает РИА Новости.