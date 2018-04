Клуб из NFL подписал контракт с одноруким футболистом

Американский клуб "Сиэттл Сихоукс" стал первым клубом Национальной футбольной лиги, который подписал профессиональный контракт с одноруким футболистом. "Морские ястребы" задрафтовали Шакима Гриффина, у которого отсутствует левая кисть.

22-летний игрок в американский футбол лишился части руки в возрасте четырех лет. У Шакима были обнаружены отклонения, которые не позволяли полноценно развиваться пальцам левой кисти и в итоге было принято решение об ампутации кисти.

"Я хочу показать всему миру, что не всегда важно, сколько у тебя рук – одна или две, — сказал сам Гриффин, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на ВВС. – Если ты хороший футболист, то ты им будешь несмотря ни на что".

What an inspiration!



