Меркель позвала Трампа на родину предков

Посетить родину предков — коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц, ФРГ) – предложила американскому лидеру Дональду Трампу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Напомнив про бабушку и дедушку - немецких иммигрантов, Меркель хотела подчеркнуть, что Трампа связывают особые отношения с ФРГ.

Кроме того, Меркель подарила Трампу гравюру 1705 года с картой Пфальца, где можно различить Кальштадт. Однако уступок ни в отношении Ирана, ни в отношении пошлин не воспоследовало, передает ТАСС.

23 марта Америка ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.