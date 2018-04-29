Президент Армении призвал перенести обсуждение проблем с улиц в парламент

1 мая в Армении — большой день. Парламент должен избрать нового премьер-министра республики — фактически первое лицо в стране. От итогов голосования во многом зависит, закончится ли у наших соседей внутриполитический кризис, который бушует уже третью неделю.

После двухдневного перерыва, когда из центра Еревана протестующие перенесли активность в Гюмри и Ванадзор, демонстранты снова занимают площадь Республики. Политические лозунги звучат, как только на сцену выходят лидеры протеста. Без них происходящее здесь больше напоминает карнавал или празднование победы любимой футбольной команды.

Еще в начале недели казалось, что главное требование протестующих выполнено. Серж Саргсян, руководивший страной 10 лет, но вопреки обещанию после конституционной реформы не занимать руководящие посты все равно ставший премьер-министром, ушел в отставку. Взяв передышку на сутки, когда в День памяти жертв геноцида армянского народа, понятно, не до политических споров, — дата, священная для любого армянина, — уже на следующий день улицы снова загудели.

Вот он, Никол Пашинян, возглавивший протест. Еще недавно — гладко выбритый и в галстуке. Сейчас его образ — неизменная кепка и камуфляжная футболка. Бывший журналист, а теперь лидер оппозиционной партии известен тем, что 10 лет назад уже участвовал в протестных акциях. Тогда они переросли в массовые беспорядки: 10 погибших, сотни раненых. За это и был осужден на семь лет, но вышел досрочно по амнистии. На этот раз все — мирно.

Полиция пытается регулировать движение, призывая к порядку. Но чаще — неудачно. В рядах протестующих царит эйфория. Машины с флагами хаотично кружат на огромной скорости. Тут уже сами демонстранты просят лихачей сбавить обороты и не блокировать дороги.

Протест мирный, но требования оппозиции звучат уже жестче: отставка правительства, запрет для правящей Республиканской партии участвовать в политической жизни. Вместо временно исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна Пашинян требует назначить премьером "кандидата от народа", то есть самого себя.

"У нас есть главный мандат — это мандат народа Армении. Парламент должен просто иметь в виду волю народа", — говорит Пашинян.

В победившей на недавних выборах партии власти такой подход не оценили.

"Я не знаю ни одной другой страны, где главу государства выбирает площадь. Для этого существуют выборы. Пусть кандидат от народа выставит свою кандидатуру и выиграет на внеочередных выборах, мы согласны на них. Я исключаю вариант, чтобы человек с площади стал главой страны. У нас есть Конституция, и мы не имеем права выходить за ее рамки", — заявил Карен Карапетян. и. о. премьер-министра Армении.

Вот и президент республики Армен Саркисян в интервью "Вестям недели" рассказал о том, как все положено по закону.

"Они должны проблемы, которые обсуждают на улице и на площадях, перевести в парламент. А парламент должен решить. И решение должно быть, кто будет следующим премьер-министром Армении. Начали этот именно диалог, который приведет 1 мая нас к конституционному решению вопроса", — считает Саркисян.

После смены конституционного строя вся реальная власть сосредоточена в руках не президента, а премьер-министра. И его избирает парламент. У фракции оппозиционной партии "Елк", что значит "Выход", которой руководит Никол Пашинян, в парламенте всего-то девять мест. Вот их кресла в зале заседаний. При том что общее количество депутатов в национальном собрании — 105.

Вот здесь сидят депутаты фракций "Царукян" и "Процветающая Армения". А эти два больших сектора занимают представители правящей Республиканской партии. Понятно, что при таком раскладе возглавить правительство конституционным путем оппозиции крайне сложно.

Вот и ведут оппозиционеры кулуарные переговоры о возможной поддержке с депутатами других фракций. Но гораздо больше рассчитывают на поддержку улицы, свой главный политический рычаг.

Стоит отъехать от столицы всего на 10 километров — и совсем другая картина. В селе Паракар ни митингов, ни пикетов — некогда. Крестьяне — в поле. Возделывать не самую плодородную землю в окружении гор — труд особый. И даже свое хозяйство не всегда позволяет себя прокормить.

Владелец небольшого кафе в самом центре Еревана рассказывает: сегодня налоги съедают едва ли не весь доход малого бизнеса. Потому и сам тоже выходил на митинги. Но признается: акции протеста отпугнули туристов. Выручка в эти майские праздники будет меньше.

В Армении, которая и в Советском Союзе считалась одним из центров электроники, пытаются завоевывать внешние рынки. Разрабатывают и собирают смартфоны, планшеты. Но таких высокотехнологичных предприятий — единицы. В городке Эчмиадзин почти все заводы закрыты. В том числе и поэтому многие вечером поедут в Ереван на митинг. Но даже в ожидании перемен свое будущее они все равно видят вместе с Россией.

Через две улицы от бывшего "Электрона" — резиденция армянского Каталикоса. Церковь с первых дней протестов призвала всех объединиться. Построенный в самом начале еще IV века Эчмиадзинский собор — один из древнейших в христианском мире. За все годы он пережил множество реконструкций, вот и сегодня он — в строительных лесах, но неизменно остается главным духовным центром Армении. Прихожане молятся о мире и мудрости. О ней еще в древних армянских книгах писали.

В легендарном джаз-клубе, куда специально приезжают со всего мира, чтобы послушать Левона Малхасяна, никогда не бывает свободных столиков. Родоначальник армянского джаза принципиально не говорит о политике, лишь бросая на ходу: в ней, как и в музыке, важно уметь и слушать, и слышать.

К вечеру свободного места нет и на площади Республики. Акции протеста оппозиция обещает не прекращать, пока не объявят результаты выборов премьер-министра. При том что Республиканская партия уже решила не выставлять своего кандидата, чтобы избежать эскалации.