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Обмен санкциями 27 минут назад
Выше качество, меньше брака: "РусАл" оставил зарубежных конкурентов позади
Автор: Дмитрий Киселёв
Российская и крупнейшая в мире алюминиевая компания "РусАл" столкнулась с непростым вызовом — незаконными американскими санкциями, которые значительно ограничивают возможности продажи нашей продукции во всем мире, например, через Лондонскую биржу.
В Кремле это назвали уже "рейдерством", ведь речь идет о нечистоплотной конкуренции с самой высокотехнологичной компанией в мировой алюминиевой отрасли, компанией, которая честно выигрывала рыночную конкуренцию. Теперь Трамп ставит лидеру грубую подножку, а потом и желает снять лидера с дистанции. Фактически это означает стремление перехватить инициативу во всей алюминиевой отрасли в целом на планете Земля. Причем те же нечестные приемы президент США уже использовал и на газовом рынке Европы. Американцы не способны и здесь конкурировать честно, проигрывают по всем статьям проектам "Газпрома", так надо пустить в ход санкции и продвинуть в Европу свой газ, пусть даже для европейцев он будет дороже. Как пусть и алюминий будет дороже для всех.
В результате оценки новых возможностей "РусАла" сейчас довольно сдержаны. И придется очень поработать, чтобы найти выгодное решение. В любом случае, на этом примере видно, что Соединенные Штаты готовы вывести мир из романтики свободного рынка, ставят ультиматумы и создают фактически новые правила торговли для планеты. Впереди — жесткое переформатирование глобальной экономики.
Автор: Дмитрий Кайстро
Путь российского алюминия к потребителю начинается в трехтонных электролизных ванных, где металл получают из глинозема — исходного сырья — с помощью электричества. Затем раскаленный алюминий разливают по ковшам и отвозят в литейный цех. Там в гигантских печах похожий на расплавленное зеркало металл варят при температуре в 700 градусов, чтобы потом разлить в готовые чушки. Пока алюминий движется по конвейеру, он успевает застыть, и на выходе рабочие укладывают чушки в сверкающие пирамиды.
Образцовая алюминиевая чушка. 16 килограммов. Еще горячая после выплавки. Чушки — это так называемый первичный алюминий. На Саяногорском заводе выпускает еще и различные сплавы на его основе. Всего 800 тысяч тонн этого металла в год.
Алюминий незаменим в важнейших отраслях промышленности и строительстве. Без этого металла в современном мире невозможно производство самолетов и автомобилей. Алюминий необходим для смартфонов, бытовой техники и чувствительной аппаратуры. Он применяется как в гражданской, так и в военной сферах. Заказчики у Саяногорского алюминиевого — по всему миру.
"Мы на сегодняшний день являемся лидерами в отдельных сегментах продукции на мировом рынке. Потому что мы научились делать продукцию с гораздо высоким качеством, с гораздо меньшими потерями и браком, чем наши зарубежные коллеги", — отметил Евгений Попов, управляющий директор АО "РусАл Саяногорск".
Возможностями поставлять алюминий на мировые рынки в огромных объемах столь высокого качества и при очень привлекательной стоимости, которую формирует доступная гидроэнергетика, на планете сегодня обладает только Россия.
Гордость отрасли — знаменитый Саяногорский алюминиевый завод в Хакасии — появился в 1985 году. Его строили всем Советским Союзом. Этот гигант вывел тогда страну в мировые лидеры.
В 90-е Саяногорский завод, как и все алюминиевые предприятия, оказался на грани полного распада: запустение в цехах, отсутствие заказов, безработица. Но и возрождение базовой для страны отрасли начиналось именно с завода Саяногорске.
В 1994 году гендиректором предприятия стал Олег Дерипаска. Ситуация постепенно менялась. В 2006-м появился новый Хакасский алюминиевый завод с самым передовым в стране оборудованием, а в 2007-м создается компания "РусАл".
Сегодня это — крупнейший в мире холдинг. Он объединяет алюминиевые и глиноземные активы по всему миру. Сырье для выплавки металла поступает из разных мест на планете, в том числе из Гвинеи и Ямайки. Суммарная мощность выплавки алюминия на заводах компании — почти 4,5 миллиона тонн в год.
40% всего алюминия в промышленности Европы — родом из России. То есть в буквально смысле из этих цехов. США, заботясь о собственных экономических интересах, кажется, совершенно равнодушны к потребностям европейской экономики. А ведь сибирский алюминий не просто жизненно необходим европейским концернам — они фактически бессильны оперативно найти ему замену.
Для того чтобы произвести тонну алюминия, нужно почти две тонны глинозема, полтонны углерода и около 15 000 кВт час электроэнергии. Ее обеспечивает действующая неподалеку Саяно-Шушенская ГЭС, с расчетом на мощности которой здесь и строились алюминиевые заводы. Собственный технический алюминий и его сплавы не единственная продукция заводов в Саяногорске. Отдельный вид — упаковочная фольга.
Ассортимент продукции невероятен: гладкая, печатная, кашированная фольга для упаковки пищевых продуктов, фольга окрашенная, с тиснением, с термолаковым покрытием. Более половины продукции завода идет на экспорт — в 46 стран мира на пяти континентах.
На здешних алюминиевых заводах работают 7 тысяч человек. Технология производства безостановочная, поэтому здесь работают круглосуточно. Самые уважаемые – те, кто трудятся на литейном производстве.
"Это градообразующее предприятие. От его работы зависит развитие малого и среднего бизнеса", — сказал Леонид Быков, глава Саяногорска.
"На средства компании построена межрайонная больница. Больные едут сюда на лечение", — рассказала Людмила Мартюшова, главный врач Саяногорской межрайонной больницы.
От финансового здоровья главного донора зависят многие сферы жизни не только в Саяногорске, но и во всей Хакасии. На средства компании построена межрайонная больница. Комбинат поддерживает социальные объекты, спортивные центры и даже дворовые площадки.
Социальная ответственность, передовые технологи, безупречное выполнение международных обязательность — в числе основных принципов философии развития компании, у которой сегодня многие сотни важных проектов в России и мире.
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