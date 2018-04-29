Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

В Нью-Йорке (США) произошел крупный пожар. Возгорание случилось на 29 этаже 35-этажного здания на Пятой авеню в Восточном Гарлеме.

От огня пострадали 13 человек, двое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Сейчас пожар локализован. Идет расследование, выясняется, почему соседи не слышали пожарную сигнализацию, передает РИА Новости.