Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

Клиенты Pegasus Airlines, застрявшие в аэропорту Краснодара на 16 часов, вылетели в Стамбул. Рейс PC-381 был задержан из-за долгов за топливо.

Туристы прошли таможню и должны были улететь в Турцию еще в 3:45, уточняет "Интерфакс". Они пожаловались в прокуратуру на Pegasus Airlines и заявили, что гостиницу и еду предоставили не всем.