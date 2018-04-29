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Лесные пожары 1 час назад

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29 апреля 201820:10

Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров

Площадь природных пожаров в России увеличилась до 190 тысяч гектаров. Горят леса в Забайкалье и Приморье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Наиболее сложной остается обстановка в Амурской области. За минувшие сутки на Дальнем Востоке было зафиксировано более 70 лесных пожаров, уточняет "Россия 24".

В Оренбургской области огонь теперь тушат с помощью военно-транспортной авиации. Выделить региону самолеты распорядился министр обороны Сергей Шойгу. Один из бортов, Ил-76, уже борется с огнем в Сорочинском районе. На очаги возгорания сброшено более сорока тонн воды. Остальные самолеты готовы вылететь при первой необходимости.

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