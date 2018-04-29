Блок Меркель сравнили с капризными детьми

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель тормозит работу сформированной правящей коалиции. Такое мнение высказал в интервью консорциуму RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.

Выдержки из интервью публикует на своем сайте Hannoversche Allgemeine Zeitung. СДПГ, как уже не раз бывало, является младшим партнером в нынешней "большой коалиции" Меркель.

По словам Клингбайля, ХДС и ХСС во многих вопросах "ведут себя как капризные дети". Поэтому важно через два года проверить, как много положений коалиционного договора были реализованы, считает он. У граждан ФРГ, по его словам, нет времени на игрушки во власть или тактику затягивания.

Клингбайль также считает, что блоку Меркель не помешал бы более дружественный курс в отношении Евросоюза. Было бы полезно и быть более открытым для идей реформирования ЕС, высказанных французским президентом Эммануэлем Макроном. Евросоюзу, по мнению генсека СДПГ, следует "распрощаться с диктатом жесткой экономии и больше инвестировать". Свою роль в этом могла бы сыграть и Германия, и сама выиграв от стабильности в Европе.