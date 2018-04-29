Финские хоккеисты выиграли юниорский чемпионат мира

В Челябинске и Магнитогорске завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Золотые медали достались юным финским хоккеистам, победившим в финале сверстников из США.

Финальный матч прошел в упорно борьбе и завершился победой сборной Финляндии со счетом 3:2. Победную шайбу на 50 минуте забросил Никлас Нордгрен. Финны в это время играли в меньшинстве.

Сборная Финляндии во второй раз за последние три года выиграла первенство мира для хоккеистов, чей возраст не превышает 18 лет. На втором месте американцы, на третьем – шведы. Сборная России завершила борьбу в четвертьфинале, проиграв американцам 1:5.