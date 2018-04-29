Феллайни принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Арсеналом"

В центральном матче 36 тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Арсенал". Арсен Венгер в последний раз руководил столичным клубом в игре с принципиальным соперником. Гости уступили 1:2.

"Манчестер Юнайтед" вышел вперед на 16 минуте. Поль Погба добил мяч в сетку, после того, как Алексис Санчес угодил в штангу. Но "Арсенал" в начале второго тайма. Генрих Мхитарян, начинавший сезон в Манчестере, нанес точный удар по воротам своей бывшей команды.

Вплоть до конца встречи на табло "Олд Траффорд" сохранялся счет 1:1. Но все изменил выход полузащитника "МЮ" Маруан Феллайни. За минуту до конца встречи Маруан отправил головой мяч в ворота. Но гол не был засчитан. Судья определил у двух игроков атакующей команды положение вне игры. Эта неудача не смутила Феллайни, и в добавленное арбитром время он забил победный мяч.

"Манчестер Юнайтед" выиграл 2:1 и, набрав 77 очков, еще прочнее закрепился на втором месте. У "Арсенала" 57 очков и шестая позиция.