Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

Британские журналисты задавали хамские вопросы во время брифинга по сирийской Думе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Брифинг прошел с участием 17 сирийцев, в том числе присутствовала семья мальчика Хасана Диаба, который рассказал, как его поливали водой.

Журналисты начали спрашивать сирийцев, сколько им заплатили за участие в брифинге. Захарова возмутилась таким цинизмом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

По ее словам, западных партнеров на брифинге не было.

Запад обвиняет Дамаск в применении хлора в Думе. Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. Москва считает, что вбросами пытаются оправдать силовые удары извне.