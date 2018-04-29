Элдор Шомуродов принес "Ростову" победу над "Тосно"

Воскресную программу 28 тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону. "Ростов" принимал финалиста Кубка России "Тосно" и добился победы с результатом 2:0.

Гости остались в меньшинстве в середине первого тайма, когда их полузащитник Александр Макаров успел заработать две желтых карточки. Преимущество "Ростова" стало большим, но осталось нереализованным в первом тайме.

После перерыва ростовчане усилили натиск и сумели забить два мяча. Оба раза отличился узбекский нападающий Элдор Шомуродов. На 67 минуте он использовал ошибку вратаря "Тосно" Давида Юрченко. Через пять минут Шомуродов использовал передачу Артура Юсупова.

"Ростов" выиграл 2:0, набрал 34 очка и поднялся на 11 место. У "Тосно" осталось 24 очка, и клуб из Ленинградской области располагается на предпоследнем 15 месте.