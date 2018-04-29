На грузинском военном полигоне прогремел взрыв: двое ранены

На грузинский полигон проникли двое и устроили там взрыв. Инцидент произошел на полигоне департамента по особым поручениям МВД Грузии в селе Крцаниси Гардабанского муниципалитета.

Двое молодых людей 24 и 31 года от роду проникли на охраняемую территорию, где обнаружили металлический предмет, предположительно снаряд. Один отбросил его в сторону. Раздался взрыв, в ходе которого оба человека были ранены.

Их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.