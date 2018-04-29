Три гола Симеоне приблизили "Ювентус" к очередному чемпионству

"Фиорентина" разгромила "Наполи" со счетом 3:0 в матче 35 тура Серии А и сделала тем самым подарок лидеру чемпионата Италии "Ювентусу". Теперь "Юве" опережает своего ближайшего преследователя – неаполитанцев на 4 очка за три тура до финиша.

"Наполи" в случае победы во Флоренции сокращал бы отставание от "Ювентуса" до одного очка. Но "Фиорентина" неожиданно преподнесла подарок своему недругу, которым является туринский клуб. "Фиалки" выиграли 3:0, и "Ювентус" снова опережает "Наполи" на три очка.

Неаполитанцы уже на 8 минуте остались в меньшинстве после удаления Калиду Кулибали. Флорентийцы выжали максимум из численного преимущества, трижды реализовав его. И все три раза отличился Джованни Симеоне. Сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне поразил ворота "Наполи" на 34, 62 и 90 минутах.